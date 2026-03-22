Corinne Suter kann zum Schluss der Saison lachen. KEYSTONE

Nach ihrem zweiten Platz beim letzten Super-G der Saison spricht Corinne Suter über ihr Erfolgsrezept, was sie anders macht als noch zu Beginn der Saison und ihre Pläne für die nächsten Tage.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Corinne Suter gelingt mit Rang zwei im letzten Super-G der Saison in Lillehammer ein versöhnlicher Saisonabschluss.

Die 31-Jährige erklärt ihren Erfolg mit einer freien Fahrt, mehr Vertrauen in sich selbst und weniger Grübeln als noch zu Saisonbeginn.

Nach Tests und Sponsorenterminen in Lillehammer stehen für Suter noch die Schweizer Meisterschaften an, bevor sie in die Ferien geht. Mehr anzeigen

Es ist ein versöhnlicher Saisonabschluss für Corinne Suter: Sie fährt beim letzten Super-G der Saison in Lillehammer auf den zweiten Platz.

Im SRF-Interview nach dem Rennen strahlt die 31-Jährige. «Ich konnte den Plan heute umsetzen, auch wenn ich einige Male von der Linie weggekommen bin, aber das kann im Super-G ja auch gut sein. Als ich ins Ziel kam, dachte ich nicht, dass es so weit nach vorne reichen würde. Aber es ist sehr schön», sagt sie über den zweiten Platz.

«Ich habe heute nichts anders gemacht als sonst und bin vor allem frei gefahren», so Suter über ihr Erfolgsrezept. Und was hat die Schweizerin anders gemacht als noch zu Beginn der Saison? «Man darf nichts erzwingen und nicht zu viel nachdenken. Ich muss das Mittelmass finden und Vertrauen in mich selbst haben. Nun ging es Ende Saison nochmals auf für mich. Das war vor einigen Monaten noch nicht so», erzählt sie.

Lacher über Kampfhocke

Und weiter: «Ich habe einfach das Gefühl, ich will schnell sein. Vor ein paar Monaten habe ich mir noch zu viele Gedanken gemacht.» Die Freude über den starken Saisonabschluss ist Suter anzumerken. Als SRF-Experte Marc Berthod ihre «Kampfhocke» anspricht, muss Suter laut lachen. Gelöste Stimmung zum Saisonende.

Auch wenn Suters Saison noch nicht ganz zu Ende ist. «Ich bleibe noch hier, teste auf dieser Piste noch Ski und fahre noch mit Sponsoren», so die Speed-Spezialistin über die nächsten Tage.

Im April stehen dann noch die Schweizer Meisterschaften an. «Und dann gibts eine wohlverdiente Pause», sagt Suter lachend zum Abschluss.