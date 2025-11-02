Manager verrät: Marco Odermatt verzichtet auf viel Geld

Weltcup-Überflieger Marco Odermatt erreichen zahlreiche lukrative Angebote. Bild: Keystone

Marco Odermatt ist der grosse Überflieger im Ski-Weltcup und bei Sponsoren entsprechend gefragt. Sein Manager verrät, wieso der Nidwaldner auch lukrative Angebote ausschlägt.

Seit Jahren ist Marco Odermatt das grosse Aushängeschild des Skisports. Entsprechend populär ist der Nidwaldner bei Sponsoren. Odermatt ist so gefragt, dass er gar nicht alle Angebote wahrnehmen kann – oder will. Das verrät sein Manager Michael Schiendorfer in einem Interview mit «CH Media».

«Marco verzichtet auf sehr viel Geld», sagt Schiendorfer, der fast täglich Anfragen für den Superstar ablehnen muss: «Wir reden jährlich von einem mittleren sechsstelligen Betrag, den er mehr einnehmen könnte.» Ein Beispiel? Für zwei Skitage mit einem kasachischen Multimillionär hätte Odermatt 150'000 Franken verdienen können.

«Mit solchen Dingen fangen wir gar nicht erst an»

Doch der 46-fache Weltcupsieger lehnt ab. «Das ist etwas, was ich an ihm liebe», so Schiendorfer. «Wir waren uns sofort einig: Mit solchen Dingen fangen wir gar nicht erst an. Würde sich Marco in solchen Verpflichtungen verzetteln, hätte er nie diese Erfolge.»

Odermatt plant seine Termine akribisch. Oft versuche er, mehrere öffentliche Termine auf den gleichen Tag zu legen. «Er schafft das, andere nicht. Andere sind nervös, wenn sie einen Auftritt haben. Marco hingegen schafft fünf Auftritte an einem Tag», erklärt Schiendorfer und fügt an: «Er will die Dinge erledigt haben.»

Vor allem aber ordnet der vierfache Gesamtweltcupsieger dem Erfolg alles unter. Die Prioritäten sind klar – auch in seinem Umfeld, wie Schiendorfer bekräftigt: «Es gibt sehr viele Menschen in seinem Umfeld, die wie er die Meinung vertreten, dass Gesundheit wichtiger ist als Geld.»

