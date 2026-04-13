Gisin: «Es ist ein Traum, mit einem Athleten wie Odermatt zusammenzuarbeiten» 10.04.2026

Drei Jahre lang war Marc Gisin als Rennchef bei Stöckli nah dran an Marco Odermatt. Nun spricht er im Interview über einen Athleten, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Eindruck hinterlassen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marc Gisin blickt nach drei Jahren als Rennchef bei Stöckli sehr positiv auf die Zusammenarbeit mit Marco Odermatt zurück und bezeichnet sie als «Traum».

Er hebt Odermatts Professionalität, klare Kommunikation und die Fähigkeit hervor, Privates und Berufliches strikt zu trennen.

Trotz grossem Erfolgsdruck lobt Gisin die gemeinsame Zeit als ein einziges grosses Highlight. Mehr anzeigen

Marc Gisin hat die letzten drei Jahre als Rennchef für die Skifirma Stöckli gearbeitet. Im Sommer gibt er dieses Amt an Jörg «Yoyo» Roten weiter, der zuletzt als Trainer von Wendy Holdener tätig war. In den drei Jahren betreute Gisin als Bindeglied zwischen den Skifahrern, Service-Leuten und der Skifirma auch Aushängeschild Marco Odermatt. Der fünffache Gesamtweltcupsieger fährt seit 2010 auf Stöckli.

Darauf angesprochen, wie die drei Jahre Zusammenarbeit mit Odermatt waren, gerät Gisin kaum aus dem Schwärmen: «Es war extrem professionell, er ist ein absoluter Bilderbuchathlet.» Gisin erklärt, dass er den Nidwaldner schon vorher kannte und es privat mit ihm schon früher gut hatte. Als Odermatt frisch in den Weltcup kam, waren die beiden sogar zusammen im Zimmer.

Gisin erzählt weiter über die letzten Jahre mit Odermatt: «Er hat natürlich gefordert. Bei einem Athleten auf diesem Level, wenn jedes Mal das Ziel der Sieg ist und das ganze Umfeld enttäuscht ist, wenn es nicht der Sieg ist, bringt das auch einen gewissen Druck.»

Privat und beruflich: Unkompliziert und direkt

Für Gisin sei der Umgang mit Druck aber ohnehin nichts Neues gewesen: «Ich habe ja auch schon das eine oder andere Weltcup-Rennen bestritten», erklärt der 37-Jährige, der von 2009 bis 2020 auf höchster Stufe selbst Rennen fuhr. Er habe deshalb gut einschätzen können, was man als Athlet oder Aussenstehender überhaupt zu einem guten Rang beitragen könne: «Man kann ja nicht beeinflussen, wie dann die Athleten fahren.» So hatten die Serviceleute, die Gisin in seiner Position führte, ebenfalls nur bedingten Einfluss: «Die können eine Top-Arbeit machen, aber wenn Odermatt einen Innenski-Fehler macht, können sie ja nichts dafür. »

Was Gisin an Odermatt ebenfalls schätzt, ist, dass dieser strikt das Private und das Berufliche trennen kann. Darauf angesprochen, wie der Ski-Star in diesen zwei Welten denn sei, erklärt Gisin: «Unkompliziert ist er in beiden. Und er sagt immer fadengerade, was er denkt. Er sagt, was er braucht, er sagt, was er will.» Odermatt sei dadurch sehr effizient in seiner Kommunikation. Man wisse bei ihm immer, woran man sei: «Im Privaten vielleicht noch etwas auf eine lustigere Art und Weise.» Generell sei es bezüglich Kommunikation und Umgang ein Traum, mit einem Athleten wie ihm zusammenzuarbeiten.

Die letzten drei Jahre seien ein grosses Riesenhighlight gewesen: «Für mich war es eine grosse Ehre, überhaupt Teil davon gewesen zu sein und ihn unterstützen zu dürfen. Ich habe alles gegeben mit 100 Prozent und mehr versucht, ihm die grösstmögliche Unterstützung von Materialseite bereitzustellen. Und das war ja sehr erfolgreich», so Gisin. In den drei Jahren unter ihm als Stöckli-Rennchef holte Odermatt 11 Kristallkugeln, davon dreimal diejenige als Gesamtweltcupsieger.

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