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Nach 105 Weltcup-Rennen ist Schluss Schweizer Slalom-Spezialist beendet seine Karriere

SDA

13.4.2026 - 14:12

Der Höhepunkt: Marc Rochat feiert in Saalbach mit seinem Vater die WM-Medaille
Der Höhepunkt: Marc Rochat feiert in Saalbach mit seinem Vater die WM-Medaille
Keystone

Marc Rochat beendet nach den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz seine Karriere als alpiner Skirennfahrer. Der 33-jährige Lausanner zieht nach über 15 Jahren im Spitzensport einen Schlussstrich.

Keystone-SDA

13.04.2026, 14:12

13.04.2026, 14:17

Die vergangene Saison habe ihn vor grosse Herausforderungen gestellt und ihn erkennen lassen, dass Energie und Ambitionen ihn künftig in ein neues Tätigkeitsfeld führen, lässt er im Communiqué von Swiss-Ski verlauten. Parallel zum Sport absolvierte der Familienvater ein Wirtschaftsstudium und sieht sich gut vorbereitet für den nächsten beruflichen Abschnitt.

Rochat bestritt seit Dezember 2015 insgesamt 105 Weltcup-Rennen, überwiegend im Slalom. Seine stärkste Saison zeigte er 2023/24 mit fünf Top-Ten-Platzierungen und Platz 9 in der Slalom-Gesamtwertung. An der WM 2025 in Saalbach feierte er mit Bronze in der Team-Kombination an der Seite von Stefan Rogentin den grössten Erfolg seiner Karriere.

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