Will es auch auf den kurzen Latten wissen: der für die Niederlande startende Österreicher Marcel Hirscher. Bild: Keystone

Nach seinem erfolgreichen Weltcup-Comeback in Sölden wird Marcel Hirscher auch beim Slalom in Levi an den Start gehen.

SDA

Marcel Hirscher, der nach einer langen Pause in den Weltcup zurückgekehrt ist, wird am Sonntag beim Slalom in Levi antreten. Der österreichische Skirennläufer, der nun für die Niederlande startet, sieht das Rennen als weiteren Test seiner sportlichen Form nach der langen Abwesenheit.

«Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe», erklärte Hirscher. Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger hatte sich im Sommer 2019 aus dem Spitzensport zurückgezogen, kehrte jedoch kürzlich in Sölden zurück, wo er im Riesenslalom den 23. Platz belegte und damit direkt Punkte sammelte.

Hirscher hat in Levi bereits Erfolge gefeiert, indem er den Slalom dort in den Jahren 2013, 2016 und 2018 gewann. Sein erneuter Start in Finnland wird mit Spannung erwartet, da er seine Rückkehr in den Weltcup-Zirkus fortsetzt.

