Erst das grosse Comeback, dann der Kreuzbandriss. Marcel Hirschers Karriere scheint im letzten Winter ein endgültiges Ende zu finden. Oder etwa doch nicht?

Das Comeback von Marcel Hirscher schlägt im vergangenen Winter riesige Wellen. Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger kehrt fünf Jahre nach seinem Rücktritt zurück in den Ski-Zirkus.

Beim Saisonauftakt in Sölden holt er beim mit Spannung erwarteten Comeback tatsächlich erste Punkte – im Riesenslalom wird der inzwischen für die Niederlande startende Dominator vergangener Tage 23. und sagt danach: «Es ist viel besser ausgegangen als ich gedacht habe.» Die zwei folgenden Rennen enden enttäuschend. Aber Hirscher schuftet weiter.

Am 2. Dezember dann der grosse Verletzungsschock: Hirscher reisst sich im Training auf der Reiteralm das Kreuzband im linken Knie. Es ist ein Sturz, wie er ihn laut eigener Aussagen schon tausendmal erlebt hat, ohne sich dabei zu verletzen. Ob er noch einmal auf die Piste zurückkehren wird, ist zu diesem Zeitpunkt völlig ungewiss.

Hier stürzt Hirscher und reisst sich das Kreuzband Die Saison von Marcel Hirscher ist vorbei. Der österreichische Ski-Star reisst sich das Kreuzband bei einem Trainingslauf. 03.12.2024

Greift Hirscher noch einmal ins Weltcup-Geschehen ein?

Am Montagabend spricht der 36-Jährige in der Sendung «Sport und Talk» auf ServusTV über seine «tagtäglichen» Fortschritte im Genesungsprozess. «Beim Kreuzband hat Reha eine Bedeutung, es geht jeden Tag ein Stückchen mehr. Heute habe ich erstmals ein Stück joggen können.»

Und plant er eine neuerliche Rückkehr in den Weltcup? «Ich mag, aber es braucht noch ein paar Kleinigkeiten, damit es Sinn macht. Ich habe gefühlt ein Puzzle vor mir, das eigentlich schon recht voll ist», so Hirscher.

Mit den Olympischen Spielen steht auch ein grosses Highlight bevor. Für Hirscher allerdings kein besonderer Antrieb, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen: «Ich war nie ein sonderlicher Fan der Olympischen Spiele. Von dem her hat das überhaupt keine Prio. Schladming, Kitzbühel, da rührt sich mehr.»

Ob als Renn- oder Hobbyfahrer, auf die Piste zurückkehren will Hirscher so oder so. Laut den Ärzten und Therapeuten sollte es ihm ab September wieder möglich sein, erste Schwünge zu fahren. Und darauf freue er sich sehr.

