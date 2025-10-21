  1. Privatkunden
Neuer Mega-Vertrag Marco Odermatt verlängert mit Stöckli-Ski bis 2030

SDA

21.10.2025 - 09:59

Marco Odermatt: «Als Allrounder bin ich am Zenit angekommen»

Marco Odermatt: «Als Allrounder bin ich am Zenit angekommen»

Die Sommerferien verbrachte Marco Odermatt in der Schweiz. Seit ein paar Wochen steckt der 27-Jährige aber wieder in den Vorbereitungen für die nächste Saison.

01.10.2025

Marco Odermatt bleibt seinem langjährigen Schweizer Ski-Ausrüster treu. Der Gesamtweltcupsieger der letzten vier Saisons verlängert den Vertrag mit Stöckli vorzeitig bis nach der Saison 2029/30.

,

Keystone-SDA, Tobias Benz

21.10.2025, 09:59

21.10.2025, 10:41

«Für mich war der Entscheid einfach: Stöckli ist wie eine Familie. Ich weiss, dass ich mich jederzeit auf das Material und die Menschen dahinter verlassen kann», sagt der 28-jährige Nidwaldner im Communiqué seines Ausrüsters.

«Diese Nähe und das Vertrauen geben mir die Sicherheit, mich voll auf den Sport zu konzentrieren. Gemeinsam haben wir schon viel erreicht – und ich bin überzeugt, dass noch viele Erfolge folgen werden.»

Odermatt fährt seit 2010 Stöckli-Ski. Die Vertragsverlängerung setzt zudem einen Schlussstrich unter Gerüchte, der Nidwaldner könnte seine Ski-Karriere – wie einst Pirmin Zurbriggen – frühzeitig beenden. 

Mit dem neuen Vertrag, der bis 2030 gültig ist, setzt Odermatt in dieser Thematik ein klares Zeichen und stimmt Schweizer Ski-Fans positiv, den 28-jährigen Überflieger mindestens bis zu seinem 33. Lebensjahr auf der Wettkampfpiste bewundern zu können.

Marco Odermatt und Stöckli, das passt.
Keystone
Keystone

Auch bei Stöckli ist die Freude über die vorzeitige Verlängerung gross. CEO Marc Gläser betont: «Marco Odermatt und Stöckli – das ist eine Partnerschaft voller Leidenschaft, Vertrauen und Erfolg. Seine Leistungen sind beeindruckend, doch mindestens so bemerkenswert ist seine Persönlichkeit. Er ist der perfekte Markenbotschafter für Stöckli. Wir sind stolz, ihn weiterhin begleiten zu dürfen und freuen uns auf die kommenden Kapitel dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte.»

Über die finanziellen Aspekte des 4-Jahre-Deals ist bislang nichts bekannt. Die neue Saison startet für Odermatt am Sonntag beim Riesenslalom-Auftakt in Sölden. Den kompletten Weltcup-Kalender findest du hier.

Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Wer ist Anuk Brändli? Die 22-jährige Schweizer Skifahrerin stellt sich im Video-Porträt von blue Sport vor, spricht über ihre grössten Ziele und erklärt, weshalb ein breiter Horizont für sie wichtig ist.

20.10.2025

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

21.10.2025

Marc Giger: «Ich habe oft Champions League geschaut und gedacht: ‹Ich bin besser!›»

Marc Giger: «Ich habe oft Champions League geschaut und gedacht: ‹Ich bin besser!›»

16.10.2025

16.10.2025

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Wer ist Stefanie Grob? Die 21-jährige Allrounderin hat an Junioren Ski-Weltmeisterschaften bereits sieben Medaillen gewonnen. Im Porträt bei blue Sport zeigt sie, wo damals als Kind alles angefangen hat.

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Marc Giger: «Ich habe oft Champions League geschaut und gedacht: ‹Ich bin besser!›»

Marc Giger: «Ich habe oft Champions League geschaut und gedacht: ‹Ich bin besser!›»

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Ski-Stars von Morgen. Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif in Kitzbühel

Ski-Stars von Morgen. Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif in Kitzbühel

Ski-Stars von Morgen. Stefanie Grob, die Gewinnerin von sieben Medaillen an Junioren-Weltmeisterschaften

Ski-Stars von Morgen. Stefanie Grob, die Gewinnerin von sieben Medaillen an Junioren-Weltmeisterschaften

Ski-Stars von Morgen. Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Ski-Stars von Morgen. Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin