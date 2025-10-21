Marco Odermatt: «Als Allrounder bin ich am Zenit angekommen» Die Sommerferien verbrachte Marco Odermatt in der Schweiz. Seit ein paar Wochen steckt der 27-Jährige aber wieder in den Vorbereitungen für die nächste Saison. 01.10.2025

Marco Odermatt bleibt seinem langjährigen Schweizer Ski-Ausrüster treu. Der Gesamtweltcupsieger der letzten vier Saisons verlängert den Vertrag mit Stöckli vorzeitig bis nach der Saison 2029/30.

«Für mich war der Entscheid einfach: Stöckli ist wie eine Familie. Ich weiss, dass ich mich jederzeit auf das Material und die Menschen dahinter verlassen kann», sagt der 28-jährige Nidwaldner im Communiqué seines Ausrüsters.

«Diese Nähe und das Vertrauen geben mir die Sicherheit, mich voll auf den Sport zu konzentrieren. Gemeinsam haben wir schon viel erreicht – und ich bin überzeugt, dass noch viele Erfolge folgen werden.»

Odermatt fährt seit 2010 Stöckli-Ski. Die Vertragsverlängerung setzt zudem einen Schlussstrich unter Gerüchte, der Nidwaldner könnte seine Ski-Karriere – wie einst Pirmin Zurbriggen – frühzeitig beenden.

Mit dem neuen Vertrag, der bis 2030 gültig ist, setzt Odermatt in dieser Thematik ein klares Zeichen und stimmt Schweizer Ski-Fans positiv, den 28-jährigen Überflieger mindestens bis zu seinem 33. Lebensjahr auf der Wettkampfpiste bewundern zu können.

Marco Odermatt und Stöckli, das passt. Keystone

Auch bei Stöckli ist die Freude über die vorzeitige Verlängerung gross. CEO Marc Gläser betont: «Marco Odermatt und Stöckli – das ist eine Partnerschaft voller Leidenschaft, Vertrauen und Erfolg. Seine Leistungen sind beeindruckend, doch mindestens so bemerkenswert ist seine Persönlichkeit. Er ist der perfekte Markenbotschafter für Stöckli. Wir sind stolz, ihn weiterhin begleiten zu dürfen und freuen uns auf die kommenden Kapitel dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte.»

Über die finanziellen Aspekte des 4-Jahre-Deals ist bislang nichts bekannt. Die neue Saison startet für Odermatt am Sonntag beim Riesenslalom-Auftakt in Sölden. Den kompletten Weltcup-Kalender findest du hier.

