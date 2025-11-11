  1. Privatkunden
Die Odermatt-Biografie ist da Kilde: «Marco war so betrunken, dass er versucht hat, mich zu küssen»

Sandro Zappella

11.11.2025

So kennen wir Marco Odermatt alle. Aber was steckt dahinter? In seiner Biografie verrät der Ski-Star auch viel Privates.
So kennen wir Marco Odermatt alle. Aber was steckt dahinter? In seiner Biografie verrät der Ski-Star auch viel Privates.
Keystone

Heute erscheint Marco Odermatts autorisierte Biografie «Meine Welt». blue News hat sich bereits eingelesen und verrät, was dich im Buch erwartet.

Sandro Zappella

11.11.2025, 08:00

11.11.2025, 09:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Biografie «Meine Welt» von Ski-Star Marco Odermatt erscheint heute.
  • Das Buch erscheint in einem etwas ungewöhnlichen Gewand, nämlich unterteilt in 10 einzelne, kleine Büchlein.
  • Odermatt gibt dabei private Einblicke, etwa in sein Tagebuch, stellt die Menschen vor, die ihm nahe sind und verrät, welche Trainer ihn zum dem gemacht haben, der er heute ist. 
Mehr anzeigen

Heute erscheint die erste autorisierte Biografie von Ski-Superstar Marco Odermatt. Und schon bevor man überhaupt eine Zeile gelesen hat, wird klar: Odermatt geht auch hier seinen eigenen Weg. Denn die Biografie erscheint nicht als klassisches Buch, sondern mit 10 Büchlein, die jeweils einem eigenen Themenfeld gewidmet sind. 

blue News verrät dir, was dich in den einzelnen Büchlein erwartet.

Mein Lauberhorn

Während den Lauberhorn-Rennen 2025 lässt Marco Odermatt die Autoren Christof Gertsch und Mikael Krogerus ganz nah an sich ran. Die beiden dürfen ihn im Berner Oberland sieben Tage begleiten.

Dabei lüftet Odermatt sein grosses Geheimnis, wie er es schafft, in den Tunnel – den Ort der mentalen Schwerelosigkeit mit dem Blick auf das Wesentliche – zu kommen und wie er es schafft, diesen wieder zu verlassen. Es ist ein Renntagebuch, für ihn «Anfang und Ende von allem.»  Seit der Saison 2021/22 dokumentiert Odermatt jedes Rennen nach demselben Muster. Mit Datum, Ort, Disziplin, Startnummer, Rang, Ski, Schuh und Bindungseinstellung. Am wichtigsten aber: Seine Emotionen.

Die Auszüge des Tagesbuchs zeigen, wie Odermatt Enttäuschungen und Stürze von Teamkollegen verarbeitet, Erfolge fein säuberlich notiert, analysiert und niederschreibt. Es gibt einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. 

In diesen 10 Büchlein kommt die Odermatt-Biografie daher.
In diesen 10 Büchlein kommt die Odermatt-Biografie daher.
bild: Studio Voile LLC

Mein Daheim

Was, wenn der entscheidende Unterschied nicht das Talent war, sondern das Elternhaus? Dieses Büchlein widmet sich der Herkunft von Marco Odermatt («man kann den Bub aus Nidwalden holen, aber nicht Nidwalden aus dem Bub») und seinen Eltern Priska und Walti, die Marco vieles möglich machten. Es geht um Eltern, die im Winter ihre Wochenenden aufopfern, um den Kindern (auch Marcos Schwester Alina fuhr Skirennen und erzählt, wie gross der Druck ist, wenn der grössere Bruder der beste Skifahrer der Welt ist) alles zu ermöglichen. Das ständige frühe Aufstehen, lange Autofahrten, entgangene Einladungen und geduldiges Warten am Pistenrand waren rückblickend das Fundament von Odermatts Erfolg – aber damals für die Eltern einfach nur Alltag. 

Neben dem zeitlichen Aufwand, sind Kinder, die Skifahren auch ein Kostenpunkt. Die Frage, was eine Ski-Karriere kostet, wird ziemlich konkret beantwortet. Verraten sei nur: Die Familie musste dafür auf viel verzichten.  Akribisch wie der Sohn war auch Vater Walti, der seit Dezember 1999 sämtliche Skitage von Sohn Marco erfasst hat. Es sind bis zum Ende der Saison 2024/25 exakt 2287. 

Meine Menschen

Die Menschen ausserhalb der Familie, die Odermatt besonders geprägt haben, kommen zu Wort. Dazu in Form von Zitaten ein paar Schmankerl. 

Der Gegner, Alexander Aamodt Kilde

«In Andorra war er einmal so betrunken, dass er versucht hat, mich zu küssen. Und zwei Tage später gewinnt er den Riesenslalom. So einer ist er, einfach ein feiner Kerl.»

Aleksander Kilde blickt dem kommenden Winter zuversichtlich entgegen

Alexander Aamodt Kilde

Der Mentor, Kurt Kothbauer

«Marco ist der einzige Athlet, den ich je kennengelernt habe, der Sport aus dem einzig richtigen Grund macht: aus Freude.»

04.06.2016, Schenker, Kufstein, AUT, OeSV Portraits, Sommer 2016, im Bild Kothbauer Kurt, Alpin Damen // during the official Austrian Ski Federation Summer 2016 Portrait Session at the Schenker in Kufstein, Austria on 2016/06/04. Kufstein PUBLICATIONxNOTxINxAUT EX_JFK 04 06 2016 Schenker Kufstein AUT ÖSV portraits Summer 2016 in Picture Kothbauer Kurt Alpine women during The Official Austrian Ski Federation Summer 2016 Portrait Session AT The Schenker in Kufstein Austria ON 2016 06 04 Kufstein PUBLICATIONxNOTxINxAUT EX_JFK

Kurt Kothbauer

Die Freundin, Stella Parpan

«Meine Mutter, die Marco aus der Zeitung kannte, staunte nicht schlecht, als sie eines Morgen in die Küche kam und er an der Kaffeemaschine stand.»

The girlfriend Stella Parpan of Gold medalist Marco Odermatt of Switzerland reacts during the medals ceremony of the men's Super G race at the 2025 FIS Alpine World Ski Championships, in Saalbach-Hinterglemm, Austria, Friday, February 7, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Stella Parpan

Das erste Vorbild, Reto Schmidiger

«Marco hatte sehr früh diesen gesunden Egoismus.»

Reto Schmidiger, posiert an einem Point de Presse von Swiss-ski, am Freitag, 7. Januar 2022 in Adelboden. In den naechsten zwei Tagen finden hier die Internationalen Weltcuprennen statt. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Reto Schmidiger

Meine Lehrer

Wer hat Marco Odermatt so schnell gemacht? In diesem Büchlein werden die vier Trainer vorgestellt, die einen grossen Anteil daran haben, dass Odermatt zu dem Skifahrer wurde, der er heute ist. 

Vater Walter «Walti» Odermatt: Über seine wichtige Rolle steht alles im Kapitel «Mein Daheim».

Oliver «Oli» Koch: Er war Marco Odermatts erster Lehrer und bis Sommer 2025 sportlicher Leiter der Sportmittelschule Engelberg. Er hat Marco an den Weltcup herangeführt.

Helmut «Heli» Krug: Der Österreicher ist seit 2018 Gruppentrainer Riesenslalom bei Swiss-Ski. Er hat Marco zum Riesenslalom-Sieger gemacht.

Reto «Nydi» Nydegger: Gruppentrainer Speed bei Swiss-Ski. Er hat Marco die Abfahrt gelehrt.

Mein Körper

Was zeichnet Marco Odermatt körperlich aus? Dieser Frage geht das ausfaltbare Booklet nach, auf dem der Ski-Star in Unterhosen posiert. Wie hoch ist sein Ruhepuls, wie wurde er so beweglich, warum musste er sich sein Gewicht antrainieren, woher kommt seine Kraft und wie hoch ist sein Körperfettanteil? Diese und weitere Fragen zum Körper des Ausnahmeathleten werden hier beantwortet. 

Meine Leidenschaft

Der Blick ins Fotoalbum, welches in zwei Teile gliedert ist: Das freie Skifahren und das Renn-Skifahren. Für Odermatt zwei komplett andere Arten des Skifahrens. Von 120 Skitagen im Jahr ist der Rennfahrer vielleicht gerade mal fünf beim freien Skifahren. Beim Freeride-Teil gibt Odermatt einen Einblick in sein privates Fotoalbum.

Das Rennskifahren ist für Marco Odermatt etwas komplett anderes, als das freie Skifahren.
Das Rennskifahren ist für Marco Odermatt etwas komplett anderes, als das freie Skifahren.
sda

Mein Weg

Die Chronologie der Karriere. Der Weg vom ersten Skitag im Dezember 1999 über das erste Skirennen, zum fünffachen Junioren-Weltmeister zum globalen Skistar.

Mein Spiel

Ein Leiterlispiel. Statt nach oben, geht es wahlweise mit Ted Ligety, Alberto Tomba, Marcel Hirscher, Ingemar Stenmark, Mike von Gründigen oder Marco Odermatt die Skipiste runter. 

Meine Top 3

Was sind die Lieblinge von Marco Odermatt? Der Nidwalder verrät, wohin seine liebsten Wanderrouten gehen, welche Skigebiete er mag, wer seine Ski-Vorbilder waren und verrät auf welche Arten er entspannt. 

Zudem gesteht Odermatt, dass er zwar ein schlechter Koch ist, aber zwei Rezepte dennoch immer hinbringt. Und damit die Energie auch gleich in Muskeln umgesetzt werden kann, verrät Odermatt auch noch seine wichtigsten Kraftübungen. An alle Nachahmer: Nehmt besser weniger Gewicht als Odermatt.

Ted Ligety war eines der grossen Vorbilder von Marco Odermatt.
Ted Ligety war eines der grossen Vorbilder von Marco Odermatt.
imago/Eibner Europa

Mein Material

Zum Schluss wird es nochmals richtig etwas für Skinerds. Der Stöckli-Chefentwickler Mathieu Fauve erklärt, wie der Ski von Odermatt zusammengesetzt ist und was dabei besonders wichtig ist.

Fast noch spannender ist die Liste der Gegenstände, die Odermatt an jedes Skirennen mitnimmt. Sauber durchnummeriert und mit Legende versehen sind dabei 140 Gegenstände abgebildet, die beim Gesamtweltcupsieger nie fehlen dürfen.

Marco Odermatt – Meine Welt

  • Gedruckt in der Schweiz, in Dallenwil / NW
  • 300 Seiten
  • 10 Büchlein im Schuber, samt einem Leiterlispiel
  • Format: 17,5 x 24,5 cm
  • CHF 59.90
  • ISBN: 978-3-03763-167-6
  • Erstverkaufstag: 11. November 2025
Mehr anzeigen

