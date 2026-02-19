Kurz nach OlympiaMarco Odermatt gönnt sich einen Skitag im Tessiner Tiefschnee
Nach dem Olympia-Stress besuchte Marco Odermatt das Tessin. Am Mittwoch nutzte der Ski-Star die Pisten südlich der Alpen für einen Freeride-Tag mit Freunden.
Sara Matasci
19.02.2026, 11:11
Der Weltcup-Leader im Ski-Gebiet in der Leventina: Marco Odermatt überraschte alle, als er am Mittwoch auf den Pisten von Carì auftauchte.
Statt im Renndress war der Nidwaldner entspannt im grauen Skianzug unterwegs. Nebst Helm und Brille hatte Odi auch einen Rucksack mit Airbag auf den Schultern. Ausserdem breite Skis, die zum Freeriden geeignet sind, wie der «Corriere del Ticino» schreibt. Der Plan: Einen freien Tag in Begleitung seiner Freunde im Tiefschnee. Trotz normaler Kleidung blieb Odi nicht lange unentdeckt. Der 28-Jährige blieb aber gerne stehen, um mit den Fans zu plaudern. Und für viele Fotos zu posieren.