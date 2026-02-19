  1. Privatkunden
Kurz nach Olympia Marco Odermatt gönnt sich einen Skitag im Tessiner Tiefschnee

ai-scrape

19.2.2026 - 11:11

Marco Odermatt fährt Ski – im Tessin. (Archivbild)
KEYSTONE

Nach dem Olympia-Stress besuchte Marco Odermatt das Tessin. Am Mittwoch nutzte der Ski-Star die Pisten südlich der Alpen für einen Freeride-Tag mit Freunden.

Sara Matasci

19.02.2026, 11:11

19.02.2026, 13:36

Der Weltcup-Leader im Ski-Gebiet in der Leventina: Marco Odermatt überraschte alle, als er am Mittwoch auf den Pisten von Carì auftauchte.

Statt im Renndress war der Nidwaldner entspannt im grauen Skianzug unterwegs. Nebst Helm und Brille hatte Odi auch einen Rucksack mit Airbag auf den Schultern. Ausserdem breite Skis, die zum Freeriden geeignet sind, wie der «Corriere del Ticino» schreibt. Der Plan: Einen freien Tag in Begleitung seiner Freunde im Tiefschnee. Trotz normaler Kleidung blieb Odi nicht lange unentdeckt. Der 28-Jährige blieb aber gerne stehen, um mit den Fans zu plaudern. Und für viele Fotos zu posieren.

Der Schneetag brachte auch gesellige Momente mit sich, wie die Tessiner Zeitung berichtet. So kehrte die Gruppe zum Mittagessen in ein Restaurant direkt neben der Mittelstation ein.

Drei Olympia-Medaillen im Gepäck

Zur Erinnerung: Odermatt kommt frisch von den Olympischen Spielen. In Bormio gewann er zwei Silbermedaillen (Riesenslalom und Team-Wettbewerb) und holte sich noch Bronze im Super-G.

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister

Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich.

08.01.2025

