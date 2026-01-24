Marco Odermatt nach 100. Podestplatz bitter enttäuscht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich fühle mich etwas blöd» Marco Odermatt nach 100. Podestplatz bitter enttäuscht

Patrick Lämmle

24.1.2026

Marco Odermatt verpasst sein grosses Saisonziel haarscharf.
Marco Odermatt verpasst sein grosses Saisonziel haarscharf.
Keystone

Marco Odermatt zeigt auf der legendären Streif eine Top-Leistung und feiert seinen 100. Podestplatz. Aber es reicht nicht für zuoberst aufs Treppchen – und das schmerzt den besten Skifahrer der Gegenwart.

Patrick Lämmle

24.01.2026, 13:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt wird in der Kitzbühel-Abfahrt starker Zweiter.
  • Odi freut sich aber nicht wirklich über seinen 100. Podestplatz.
  • Sein grosses Saisonziel hat der 28-Jährige nämlich verpasst.
Mehr anzeigen

Sein grosses Saisonziel, ein Sieg in der Abfahrt in Kitzbühel, verpasst Marco Odermatt um sieben Hunderstel. Der 28-Jährige muss dem vier Jahre jüngeren Italiener Giovanni Franzoni den Vortritt lassen und sich zum dritten Mal mit Rang 2 begnügen auf der legendären Streif.

Im Interview mit «SRF» ist Odermatt die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. «Schwierig, man gibt so viel. Logisch, ich hatte heute ein Ziel. Und wenn es so knapp ist, tut es weh», so Odermatt auf seine Gefühle angesprochen. Und er gibt zu: «Ich habe es schon noch nicht verdaut.»

Kitzbühel-Abfahrt. Franzoni schlägt Odermatt um 7 Hundertstel – Muzaton wirbelt mit Startnummer 29 Podest auf

Kitzbühel-AbfahrtFranzoni schlägt Odermatt um 7 Hundertstel – Muzaton wirbelt mit Startnummer 29 Podest auf

Dass es eine unfassbare Leistung ist, in Kitzbühel erneut aufs Podest zu fahren, ist für Odermatt so kurz nach dem Rennen ein schwacher Trost. «Sicher, es war wieder genial. Es war meine beste Fahrt auf der Streif. Aber dann tut es noch mehr weh, wenn man merkt, man ist gesund, man ist fit, man hat irgendwo das Vertrauen, ich habe bei der Besichtigung gemerkt, das Material passt perfekt. Und wenn dann gleichwohl wieder die sieben Hundertstel fehlen, dann tut es fast noch mehr weh.»

Fast schon entschuldigend fügt Odermatt an: «Ich fühle mich fast etwas blöd, wenn man mit einem zweiten Platz hier enttäuscht ist.» Besonders wenn man Kollegen um sich habe, die viel weniger erreicht hätten. Und doch hält er fest: «Logisch ist es für mich heute eine Niederlage.»

Odermatt vor der Saison

Odermatt: «Ich habe ein grosses Ziel: Kitzbühel»

Odermatt: «Ich habe ein grosses Ziel: Kitzbühel»

Marco Odermatt spricht an einer Medienkonferenz vor dem Saisonstart über sein grosses Saisonziel, Verbesserungspotential und verrät seinen Plan, wie er in Kitzbühel triumphieren kann.

10.10.2024

Meistgelesen

«Deshalb hoffe ich, dass Odermatt die Kitzbühel-Abfahrt nicht gewinnt»
Marco Odermatt nach 100. Podestplatz bitter enttäuscht
Franzoni schlägt Odermatt um 7 Hundertstel – Muzaton wirbelt mit Startnummer 29 Podest auf
Italien zieht aus Protest Botschafter aus Bern zurück +++ Walliser Staatsanwältin wehrt sich
Rösti und Mazzone geben sich in der SRF-Arena Saures

Mehr Ski-Sport

7 Hundertstel fehlen. Odermatt beisst sich an Franzoni-Bestzeit die Zähne aus

7 Hundertstel fehlenOdermatt beisst sich an Franzoni-Bestzeit die Zähne aus

Riesenslalom in Spindlermühle. Hector gewinnt vor Moltzan und Shiffrin, Rast verpasst das Podest nur knapp – Sue Piller starke 6.

Riesenslalom in SpindlermühleHector gewinnt vor Moltzan und Shiffrin, Rast verpasst das Podest nur knapp – Sue Piller starke 6.

Marco Büchels Wunsch geht in Erfüllung. «Deshalb hoffe ich, dass Odermatt die Kitzbühel-Abfahrt nicht gewinnt»

Marco Büchels Wunsch geht in Erfüllung«Deshalb hoffe ich, dass Odermatt die Kitzbühel-Abfahrt nicht gewinnt»

Auf den Spuren von Cuche. Macht es Odermatt wie sein Kindheitsidol vor 16 Jahren?

Auf den Spuren von CucheMacht es Odermatt wie sein Kindheitsidol vor 16 Jahren?

Glück im Unglück für Arnaud Boisset. Schweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Glück im Unglück für Arnaud BoissetSchweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Sport-Videos

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

23.01.2026

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

23.01.2026

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

23.01.2026

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

In der Super League wurden in der laufenden Saison bereits vier Trainer entlassen – bei der Mehrheit blieb der erhoffte Aufschwung unter den Nachfolgern bislang aus. Die Einschätzung von blue Sport Experte Rolf Fringer.

23.01.2026

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Optisch ist der SF-26 für Ferrari-Fans wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Was er auf der Strecke taugt, wird sich zeigen.

23.01.2026

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Mehr Videos