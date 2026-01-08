Marco Odermatt spricht über die Feuertragödie in Crans-Montana

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Unsere Gedanken sind bei den Familien» Marco Odermatt spricht über die Feuertragödie in Crans-Montana

Lea Oetiker

8.1.2026

Marco Odermatt am Medientreffen von Swiss Ski vor der Weltcup-Saison 2025/2026 in THE HALL, am Mittwoch, 1. Oktober 2025 in Duebendorf. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Marco Odermatt am Medientreffen von Swiss Ski vor der Weltcup-Saison 2025/2026 in THE HALL, am Mittwoch, 1. Oktober 2025 in Duebendorf. (KEYSTONE/Andreas Becker)
KEYSTONE

Die Trauer über die Tragödie in Crans-Montana ist tief. Nun hat sich auch Ski-Star Marco Odermatt zum Inferno geäussert.

Lea Oetiker

08.01.2026, 14:54

08.01.2026, 14:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt zeigte nach dem Brand in Crans-Montana sein Mitgefühl mit den Opfern und den Helfern.
  • Auch Rennchef Christian Haueter sprach von einem Schatten über dem Wochenende.
  • In Adelboden werden am Trauertag das Rahmenprogramm gestrichen, die Arbeiten ruhen, und eine Gedenkkapelle steht bereit.
Mehr anzeigen

Nach dem Brand in Crans-Montana hat sich nun auch Ski-Star Marco Odermatt zur Tragödie geäussert. «Auch wenn der Rennalltag für uns wieder weitergeht, sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl natürlich bei den Familien, die durch diese unglaubliche Tragödie auseinandergerissen wurde», sagt er zum «Blick».

Weiter sagt der Nidwaldner: «Jenen, die das Inferno überlebt haben, wünsche ich alle Kraft und Geduld auf dem Weg zur Genesung. Und all jenen, die sich seit Tagen für sie einsetzen, gebührt unendlicher Dank.»

Am Wochenende macht der Skiweltcup Halt in Adelboden. Ob Marco Odermatt – wie zuletzt Camille Rast bei ihrem Sieg in Kranjska Gora– ein sichtbares Zeichen  der Trauer tragen wird, zeicht sich noch.

«Schatten über das Rennwochenende»

Auch Christian Hauter, Geschäftsführer der Rennen in Adelboden, hat sich gegenüber blue News zum Wochenende geäussert: «Die Vorfreude auf dieses Rennwochenende ist selbstverständlich da», sagte er. Allerdings sei da auch diese Bedrücktheit: «Die unfassbaren, tragischen Ereignisse legen einen Schatten über das Rennwochenende.»

Am Freitag, dem vom Bundesrat ausgerufenen nationalen Trauertag, wird das gesamte Rahmenprogramm gestrichen. Auch die Startnummernauslosung entfällt. «Es war keine einfache Entscheidung, aber sie war richtig», so Haueter.

Um 14 Uhr, wenn schweizweit die Kirchenglocken läuten, wird auch in Adelboden die Arbeit ruhen – ein stilles Gedenken im Zielraum und im Organisationsstab inklusive. Zusätzlich wurde eine Gedenkkapelle im Weltcup-Dorf eingerichtet: ein Rückzugsort für Fans, um innezuhalten, Gedanken zu hinterlassen oder einfach still zu trauern.

Meistgelesen

Ostschweizer Traditionsfirma ist zahlungsunfähig
Walliser Justizrat-Präsident tritt in den Ausstand
Wer war der Mann hinter «Le Constellation» wirklich?
Rom eröffnet Verfahren wegen fahrlässiger Tötung +++ Besitzerpaar soll am Freitag erstmals befragt werden
Marco Odermatt spricht über die Feuertragödie in Crans-Montana