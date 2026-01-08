Marco Odermatt spricht über die Feuertragödie in Crans-Montana

Marco Odermatt am Medientreffen von Swiss Ski vor der Weltcup-Saison 2025/2026 in THE HALL, am Mittwoch, 1. Oktober 2025 in Duebendorf. (KEYSTONE/Andreas Becker) KEYSTONE

Die Trauer über die Tragödie in Crans-Montana ist tief. Nun hat sich auch Ski-Star Marco Odermatt zum Inferno geäussert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt zeigte nach dem Brand in Crans-Montana sein Mitgefühl mit den Opfern und den Helfern.

Auch Rennchef Christian Haueter sprach von einem Schatten über dem Wochenende.

In Adelboden werden am Trauertag das Rahmenprogramm gestrichen, die Arbeiten ruhen, und eine Gedenkkapelle steht bereit. Mehr anzeigen

Nach dem Brand in Crans-Montana hat sich nun auch Ski-Star Marco Odermatt zur Tragödie geäussert. «Auch wenn der Rennalltag für uns wieder weitergeht, sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl natürlich bei den Familien, die durch diese unglaubliche Tragödie auseinandergerissen wurde», sagt er zum «Blick».

Weiter sagt der Nidwaldner: «Jenen, die das Inferno überlebt haben, wünsche ich alle Kraft und Geduld auf dem Weg zur Genesung. Und all jenen, die sich seit Tagen für sie einsetzen, gebührt unendlicher Dank.»

Am Wochenende macht der Skiweltcup Halt in Adelboden. Ob Marco Odermatt – wie zuletzt Camille Rast bei ihrem Sieg in Kranjska Gora– ein sichtbares Zeichen der Trauer tragen wird, zeicht sich noch.

«Schatten über das Rennwochenende»

Auch Christian Hauter, Geschäftsführer der Rennen in Adelboden, hat sich gegenüber blue News zum Wochenende geäussert: «Die Vorfreude auf dieses Rennwochenende ist selbstverständlich da», sagte er. Allerdings sei da auch diese Bedrücktheit: «Die unfassbaren, tragischen Ereignisse legen einen Schatten über das Rennwochenende.»

Am Freitag, dem vom Bundesrat ausgerufenen nationalen Trauertag, wird das gesamte Rahmenprogramm gestrichen. Auch die Startnummernauslosung entfällt. «Es war keine einfache Entscheidung, aber sie war richtig», so Haueter.

Um 14 Uhr, wenn schweizweit die Kirchenglocken läuten, wird auch in Adelboden die Arbeit ruhen – ein stilles Gedenken im Zielraum und im Organisationsstab inklusive. Zusätzlich wurde eine Gedenkkapelle im Weltcup-Dorf eingerichtet: ein Rückzugsort für Fans, um innezuhalten, Gedanken zu hinterlassen oder einfach still zu trauern.