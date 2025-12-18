Am 8. Januar 2022 gewinnt Marco Odermatt erstmals den Riesenslalom in Adelboden. Keystone

Mit 28 ist Marco Odermatt bereits eine Skilegende mit einer der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten im Skisport. In Gröden erreicht der Nidwaldner mit dem 50. Weltcup-Sieg den nächsten Meilenstein.

Am 18. Dezember 2025 steht Marco Odermatt einmal mehr zuoberst auf dem Treppchen. Der vierfache Gesamtweltcupsieger gewinnt die Abfahrt in Gröden und schreibt damit ein weiteres Kapitel Skigeschichte.

Dank seines 50. Weltcup-Sieges zieht Odermatt in der ewigen Weltcup-Rangliste mit Italiens Ski-Held Alberto Tomba gleich. Die Gelegenheit, auf sieben Höhepunkte einer der ruhmreichsten Schweizer Sportler-Laufbahnen zurückzublicken.

6. Dezember 2019: Der erste Sieg

Mit 22 Jahren und 2 Monaten feiert der Nidwaldner im Super-G in Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg. Odermatt, der im Februar 2018 in Davos fünffacher Juniorenweltmeister geworden ist, gewinnt bei seinem 41. Weltcupstart nach zwei Podestplätzen im Winter zuvor. «Ich habe nicht gedacht, dass ich gut genug gefahren bin, um für den Sieg in Frage zu kommen. Im ersten Moment war ich schon froh, dass ich die Ziellinie überquert habe. Ich habe dann nur gehofft, dass es für ein paar Punkte reicht», erklärt er damals vor den Medien.

7. Dezember 2020: Erster Triumph im Riesenslalom

In seinem ersten Rennen mit der roten Startnummer des Disziplinenleaders beendet der Hergiswiler eine lange nationale Durststrecke im Riesenslalom. Fast zehn Jahre lang, seit Kranjska Gora im März 2011, war Carlo Janka der letzte Schweizer Weltcupsieger in der Basisdisziplin. In Santa Caterina setzt Odermatt seinen aggressiven Stil durch, der zu seinem Markenzeichen werden sollte. «Ich wusste, dass ich angreifen und Risiken eingehen musste, denn nur so konnte ich heute ein Weltcuprennen gewinnen», sagt der Nidwaldner nach seinem zweiten Sieg auf höchster Stufe.

Marco Odermatt bejubelt im Dezember 2020 seinen ersten Riesenslalom-Sieg im Weltcup. Bild: Keystone

8. Januar 2022: Erster Heim-Sieg in Adelboden

Mit seinem neunten Sieg, dem sechsten im Riesenslalom, startet Odermatt seine Ausbeute vor Schweizer Publikum. Von den Zuschauern am Chuenisbärgli wie der Messias erwartet, spürt der Nidwaldner den Druck des Fahrers, der drei der ersten vier Riesenslaloms der Saison 2021/22 gewonnen hat. Trotz eines komplizierten zweiten Laufs gelingt es ihm, den Österreicher Manuel Feller zu überholen. Der Gesamtführende hat nun fast 400 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger und ist auf dem Weg zu seiner ersten grossen Kristallkugel, die er am Ende der Saison gewinnen wird.

18. März 2023: Die Machtdemonstration mit über 2 Sekunden Vorsprung

Der Mozart von Hergiswil gewinnt den Riesenslalom in Soldeu mit einem Vorsprung von 2,11 Sekunden auf Henrik Kristoffersen. Mit 2042 Punkten übertrifft Odermatt den bisherigen Punkterekord von Hermann Maier aus der Saison 1999/2000 um 42 Zähler. Dank zwölf Siegen schliesst der Nidwaldner den Winter 2022/23 mit dem Gesamtweltcup und den kleinen Kristallkugeln im Riesenslalom und Super-G ab. In Courchevel sichert er sich zudem WM-Gold im «Riesen».

11. Januar 2024: Der erste Abfahrts-Triumph

Trotz der starken Konkurrenz durch den Franzosen Cyprien Sarrazin gewinnt Odermatt das Lauberhornrennen. Auf einer verkürzten Strecke fährt er ein Traumrennen mit den vier besten Zwischenzeiten der fünf Rennen in Wengen. Zwei Tage später wiederholt Odermatt seinen Erfolg im Berner Oberland über die Originaldistanz, indem er seinen Rivalen Sarrazin um fast sechs Zehntel auf den 2. Platz verweist.

Marco Odermatt fliegt vor Heimpublikum in Wengen zu seinem ersten Abfahrts-Triumph im Weltcup. Bild: Keystone

24. Januar 2025: Erster Erfolg in Kitzbühel

Im Super-G fügt sich «Odi» mit seinem 44. Erfolg und 80. Podestplatz im Weltcup in die Liste der Sieger auf der Streif ein. Allerdings gelingt es ihm nicht, die Abfahrt zu gewinnen – einer der wenigen prestigeträchtigen Siege, die ihm noch fehlen. 2022 hat sich der aufstrebende Schweizer Skistar seinem Landsmann Beat Feuz geschlagen geben und sich mit Platz 2 begnügen müssen.

7. Dezember 2025: Erster Sieg im Riesenslalom in Beaver Creek

Am 7. Dezember 2025 erringt der Innerschweizer in Beaver Creek seinen vierten Sieg in dieser Saison, den bereits 49. im Weltcup. Damit schliesst er eine Lücke, denn seine Riesen-Bilanz in der Skistation in den Rocky Mountains sah zuvor nicht rosig aus. Ein 27. Rang war vor seiner Siegfahrt tatsächlich das beste Resultat, dreimal schaffte er es der Ausnahmekönner nicht ins Ziel.

Und nun also ist Marco Odermatt in Gröden in der Liste der erfolgreichsten Weltcupsieger mit der Nummer 4, Alberto Tomba, gleichgezogen. Der Italiener gewann in den Neunzigerjahren insgesamt 50 Weltcuprennen im Riesenslalom und im Slalom. Gut möglich, dass Odermatt Tomba schon in den kommenden Tagen hinter sich lässt, denn es stehen noch mehrere Rennen auf dem Programm.

