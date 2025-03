Marco Odermatt zerbricht Riesenslalom-Kugel

Marco Odermatt spielt nach dem letzten Riesenslalom der Saison mit seiner neuen Kristallkugel. Dabei zerbricht sie. «Eine schöne Geschichte», wie er aufgrund seiner kurz vorher getätigten Aussagen findet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt nimmt am Mittwochabend die kleine Kristallkugel des Riesenslaloms entgegen.

Der Nidwaldner spielt mit seiner neuen Trophäe, dabei touchiert sie die Medaille, die an seinem Hals hängt und zerbricht.

«Jeder meiner Coaches hat jetzt ein Stück Kugel», so Odermatt. Mehr anzeigen

Während in Sun Valley im Hintergrund das Lied «One More Time» von «Daft Punk» ertönt, passiert Marco Odermatt etwas Neues: Er hält die Kristallkugel vom Riesenslalom in den Händen und spielt mit ihr.

Odermatt wirft die Kugel um ihre eigene Achse. Dabei zerbricht die Trophäe. Der Nidwaldner macht grosse Augen, öffnet den Mund und grinst. «Ich wollte sie hochwerfen und hab sie mit der Medaille gecrasht», sagt er beim «ORF».

Noch vor der Übergabe der Kugel bedankte sich Odermatt beim Interview mit «SRF» bei seinen Serviceleuten, seinen Trainern und seiner Familie. «Jeder dieser Personen hat eine Kugel verdient», sagte er. Nun bekommt zumindest sein Team ein Stück davon ab. «Es waren genau so viele Scherben wie fürs Riesenslalom-Team. Jeder meiner Coaches hat jetzt ein Stück Kugel. Schöne Geschichte.»

Odermatt meint auch, dass der Kugel-Fauxpas «vielleicht» symbolisch für seinen holprigen Saisonstart sei. Bei den ersten beiden Riesenslaloms in Sölden und Beaver Creek schied er aus, danach fuhr er bei jedem Rennen seiner Paradedisziplin auf das Podest. So holt Odermatt «One More Time» (auf Deutsch: ein weiteres Mal) die Riesen-Kugel, die vierte in Folge. Aber die erste, die zerbricht.

Marco Odermatt: Ein Stück Kugel für jeden seines Teams. KEYSTONE

Videos vom Ressort

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich. 08.01.2025