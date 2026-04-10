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Marco Odermatts ehrlicher Saison-Rückblick «Zum ersten Mal habe ich auf der Besichtung gedacht: Eigentlich scheisst es mich an heute»

Jan Arnet

10.4.2026

Odermatt: «Ich habe gelernt, mit Niederlagen umzugehen»

Odermatt: «Ich habe gelernt, mit Niederlagen umzugehen»

10.04.2026

Marco Odermatt war auch im vergangenen Winter das Mass aller Dinge im Ski-Weltcup, auch wenn es zum Ende im Riesenslalom einen Dämpfer gab. Er habe in dieser Saison gelernt, mit Niederlagen umzugehen, sagt der Nidwaldner an einer Medienkonferenz von Stöckli Ski.

Jan Arnet

10.04.2026, 14:30

10.04.2026, 14:33

9 Siege, 17 Podestplätze, 3 Olympia-Medaillen, kleine Kugel in der Abfahrt und im Super-G und hochüberlegen – zum fünften Mal in Folge – der Sieg im Gesamtweltcup. Marco Odermatt kann einmal mehr auf eine hervorragende Saison zurückblicken. «Es war sehr erfolgreich», sagt Odermatt, schiebt jedoch sofort ein «Aber» hinterher.

Denn mit den hohen Ambitionen, die beim Weltcup-Dominator immer mitfahren, war es am Ende eben doch keine perfekte Saison. Das grosse Saisonziel, der Sieg in der Kitzbühel-Abfahrt, verpasste Odermatt genauso wie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Und die Riesenslalom-Kugel ging im letzten Rennen auch noch flöten.

«Ich habe gelernt, mit Niederlagen umzugehen. In den letzten Jahren gab es kaum etwas zu bemängeln, das ist ein weng dazugekommen jetzt», sagt Odermatt. Er ist sich aber auch bewusst, dass er sich in anderen Spähren befindet als die meisten seiner Rivalen. «Es ist eine brutale Situation, wenn ein zweiter Platz schon eine kliene Niederlage ist und ein 4. Platz schon fast eine Katastrophe. Eine schöne, aber auch blöde Situation, in die ich mich gefahren habe.»

Die grösste Niederlage war ein zweiter Rang

Steht er mal neben dem Podest, wird er sofort mit unbequemen Fragen konfrontiert. «Wenn ich Sechster werde, muss ich mich erklären. In Interviews, beim Servicemann, bei den Trainern, bei meiner Familie und auch bei mir selbst» so Odermatt. «Wenn man so viel gewonnen hat und weiss, dass man alles gewinnen kann, muss man den Prozess durchmachen, um zu erfahren, was nicht gut geklappt hat.»

Odermatt hat in diesem Winter Rekorde gebrochen, Siege bei den Heimrennen am Chuenisbergli und in der Lauberhorn-Abfahrt gefeiert. Haften bleiben aber die negativen Erlebnisse wie die Abfahrt in Kitzbühel, wo der Nidwaldner 0,07 Sekunden hinter Giovanni Franzoni Zweiter wurde. «Das war der traurigste zweite Platz in meiner Karriere», gesteht Odermatt.

Marco Odermatt blickt auf seine fünf grossen Kugeln aus den letzten fünf Jahren.
Marco Odermatt blickt auf seine fünf grossen Kugeln aus den letzten fünf Jahren.
Keystone

Er erläutert: «Es ist ein riesiges Privileg, da von einer Enttäuschung zu sprechen. Aber ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass der Sieg in Kitzbühel mein grosses Saisonziel war. Es hatte eigentlich alles gepasst, ich fühlte mich sehr gut. Umso mehr hat es weh getan, dass es dann ganz knapp nicht gereicht hat.»

Die Sache mit dem Erfolgshunger

Immerhin bleibt damit dem erfolgsverwöhnten Superstar für die nächste Saison ein grosses Ziel, dass er noch nicht erreichen konnte. Zumal es bei Odermatt mit dem Erfolgshunger nicht mehr ganz so einfach ist wie noch zu Beginn seiner Karriere, wie er zugibt: «Es ist nicht immer einfach, bei jedem Rennen den gleichen Hunger zu spüren.»

In den letzten Saisonrennen zeigte sich das gewaltig: «In Kvitfjell hatte ich zum ersten Mal in meinen Leben auf der Besichtung gedacht: Eigentlich scheisst es mich an heute, dieses Rennen zu fahren. Es war bedeckt, der Schnee war weich und du läufst zum 20. Mal wieder ein Tor zurück, während der Schweiss herunterläuft», sagt Odi ehrlich.

In der Abfahrt wurde er Siebter, im Super-G nur 19. – und im Riesenslalom schied er aus. «Du versucht dich am Start schon zu pushen, aber es ist nicht der ehrlichste Wille.» Odermatt kann aber auch Positives daraus ziehen. «So scheisse diese Tage in diesem Moment sind, so gut sind sie, um mir zu zeigen, dass das alles nicht selbstverständlich ist.»

Verzicht auf den Riesenslalom?

Der 28-Jährige zieht einen Verzicht im Riesenslalom in Erwägung, allerdings wohl noch nicht in der kommenden Saison. «Ich habe gegen Ende der Saison gemerkt, dass die Vorbereitung nicht mehr reicht, um in jedem Rennen um den Sieg fahren können.» Es sei kein gutes Gefähl, am Start zu stehen und zu wissen, dass nicht alles perfekt passt. «Dann macht es auch weniger Freude.»

So ist gut möglich, dass sich Odermatt in absehbarer Zeit ausschliesslich auf die Speedrennen konzentrieren wird. «Ich muss gut auf mich hören. Falls ich mal die Freude verlieren sollte an gewissen Rennen, werde ich reduzieren. Ich weiss nicht, wann dieser Moment kommen wird, aber er wird sicher kommen.»

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