Matthias Iten holt sich dank Glanzauftritt in Val d'Isère seine ersten Weltcup-Punkte. Bild: Keystone

Matthias Iten verblüfft im Slalom von Val d'Isère und schafft mit der Startnummer 61 den Sprung in die Top 10. Die Freude über die ersten Weltcup-Punkte der Karriere ist beim Zuger riesig.

Mit der Startnummer 61 nimmt Matthias Iten am Sonntagmorgen den Slalom in Val d'Isère in Angriff, zeigt bei schwierigen Bedingungen einen starken Auftritt und schnappt sich tatsächlich den letzten Platz für den zweiten Lauf. Für den Zuger geht damit bereits ein Traum in Erfüllung.

Denn durch den Exploit darf Iten, der im Weltcup bisher stets mit hohen Nummern antreten muss, den zweiten Durchgang eröffnen. «Es ist mega. Davon träumt man, wenn man ein kleiner Junge ist. Dass es so aufgegangen ist, ist wirklich cool», sagt der 26-Jährige, der in zuvor sechs Weltcup-Slaloms nie den zweiten Durchgang erreichen kann.

Und Iten packt seine Chance, stellt mit Startnummer 1 die drittbeste Laufzeit auf und nimmt etwa Teamleader Meillard im zweiten Lauf über eine Sekunde ab. Die Belohnung: Iten macht ganze 20 Plätze gut und klassiert sich auf dem sensationellen 10. Schlussrang.

Dass es gar in die Top 10 reichen soll, weiss Iten während dem SRF-Interview noch nicht. Die Freude über die ersten Weltcup-Punkte ist aber schon da riesig: «Ich weiss, dass ich momentan gut in Form bin. Dass ich es heute bei diesem Ski-Wetter umsetzen konnte, ist mega.»

