Matthias Mayer ist nach seinem Rücktritt 2023 zurück auf den Skis. Diesmal nicht als Fahrer, sondern als Trainer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Matthias Mayer war Teil eines Trainingskurses des österreichischen Speedteams. Jedoch nicht als Fahrer, sondern als einer Art «Trainer-Praktikant», wie «OÖNachrichten» schreibt.

Im Januar 2023 war Mayer vom Profisport zurückgetreten. Zuletzt kämpfte er mit psychischen Problemen.

Mittlerweile habe sich Mayer erholt und sei voller Tatendrang zurück im Skizirkus. Mehr anzeigen

Matthias Mayer ist im Januar 2023 vom Skisport zurückgetreten. Ein Jahr später stand er in Kitzbühel anderweitig in den Schlagzeilen. Der dreifache Olympiasieger war offenbar beim Empfang von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stark alkoholisiert. Er habe Personen angepöbelt und die Landeshauptfrau persönlich beschimpft. Daraufhin wurde er wegen psychischer Probleme in eine Klinik eingeliefert.

Nun ist Mayer zurück auf der Skipiste. Aber nicht als Fahrer, sondern als Trainer. Im vergangenen Sommer trainierte der 34-Jährige den Nachwuchs seines Heimatklubs. Vor einer Woche soll er gemäss «OÖNachrichten» beim Speedteam Österreichs einen Einsatz gehabt haben, als «Praktikant» bei einem Trainingskurs.

«Ich hatte mit dem Mothl zuletzt im Sommer Kontakt und weiss, dass er sich daheim im Kärnten stark im Nachwuchsbereich engagiert. Er machte einen sehr guten Eindruck auf mich», sagt Ex-ÖSV-Sportdirektor Hans Pum gemäss dem Bericht.

Meyer als Botschafter für die WM in Saalbach?

Zudem steht im Raum, dass Mayer als Botschafter für die Ski-WM 2025 in Saalbach fungieren wird. Der ehemalige Abfahrer Bartl Gensbichler, der die Titelkämpfe nach Saalbach geholt hat, sagte im September bei «Blick»: «Matthias hat vor dem Zwischenfall in Kitzbühel seine Botschafter-Rolle in wirklich herausragender Manier und mit sehr viel Herzblut interpretiert.»

Von dem, was Gensbichler gehört habe, habe sich Meyer dank entsprechender Therapie gefestigt. Deshalb könne er sich «sehr gut» vorstellen, dass Mayer ins Team der WM in Saalbach zurückkehren wird.

