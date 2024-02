Max Franz gibt Update: «Mein Knochen fängt endlich an, zusammenzuwachsen»

Max Franz befindet sich auf dem Weg der Besserung. Keystone

Am 13. November 2022 brach sich Max Franz bei einem Trainingssturz in Copper Mountain beide Beine. Fast 14 Monate und fünf Operationen später gibt es endlich positive Neuigkeiten vom Österreicher.

«Tag 41 nach meiner letzten OP und mein Knochen fängt endlich an zusammenzuwachsen! Was für ein Motivationsschub», schreibt Max Franz bei Instagram. «Vielen Dank an mein Ärzteteam für die perfekte Arbeit», ergänzt der 34-Jährige in seinem Beitrag, in dem er auch ein Röntgenbild seiner beiden Beine teilt.

Auf dem Bild sind die Nägel und Metallstangen zu sehen, die die schwer beschädigten Unterschenkelknochen des Österreichers nach dem schrecklichen Sturz stabilisieren.

Franz ist aber noch längst nicht am Ende seiner Genesung angelangt, nach wie vor hat er Probleme mit seinem linken Bein, das besonders schwer von der Diagnose betroffen war: ein offener Unterschenkelbruch und ein durchtrennter Nerv.

«Ein Knochen, der nicht heilt, tut echt sauweh. Und wenn ein Nerv wächst, dann bist du hypersensibel und extrem empfindlich», erklärte Franz kürzlich dem «Kurier».