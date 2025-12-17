  1. Privatkunden
Vor 3 Jahren beide Beine gebrochen Dieses Comeback ist die schönste Überraschung des Ski-Winters

Jan Arnet

17.12.2025

Max Franz will es wieder wissen.
Max Franz will es wieder wissen.
imago

Drei Jahre nach einem schweren Trainingssturz meldet sich Max Franz im Weltcup zurück. Der Österreicher steht in Gröden vor einem emotionalen Comeback.

Jan Arnet

17.12.2025, 18:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Max Franz kehrt drei Jahre nach einem schweren Sturz mit mehrfachen Beinbrüchen überraschend ins Weltcup-Geschehen zurück und absolviert in Gröden ein offizielles Training.
  • Trotz noch spürbarer körperlicher Einschränkungen beeindruckt seine Fahrt auf der Saslong – ein emotionales Comeback, das sportlich zweitrangig erscheint.
  • Ob ein offizielles Weltcuprennen folgt, ist offen, doch allein das Erreichen des Ziels wird als persönlicher Triumph gefeiert.
Mehr anzeigen

Max Franz stand am Dienstag erstmals wieder bei einem offiziellen Training in Gröden am Start – exakt drei Jahre nachdem er sich bei einem Sturz beide Beine gebrochen und einen offenen Unterschenkelbruch erlitten hatte.

1129 Tage nach dem folgenschweren Unfall in Copper Mountain durfte sich der 36-jährige Österreicher im internen Qualifikationslauf des ÖSV für einen Einsatz in der Abfahrt oder im Super-G empfehlen. Dass er mit sechs Sekunden Rückstand auf Trainingssieger Marco Odermatt und Rang 58 sportlich noch nicht konkurrenzfähig war, spielte kaum eine Rolle. Zumal das zweite Training am Mittwoch witterungsbedingt komplett gestrichen wurde.

Mehrere Verletzte bei Gröden-Training. Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»

Mehrere Verletzte bei Gröden-TrainingOdermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»

Dass Franz wieder eine Weltcup-Strecke runterfährt, grenzt angesichts seiner Verletzungsgeschichte ohnehin an ein Wunder. «Mein Bein war Gulasch», schilderte er die Situation nach dem Sturz im November 2022 im «Kurier». Die Spuren sind bis heute sichtbar: 114 Zentimeter lange Narben, mehrere Operationen, 22 Schrauben und zwei Metallplatten in den Beinen. Dazu ein taubes Gefühl in der linken Fusssohle – und weiterhin Einschränkungen beim Gehen.

«Beim Skifahren funktioniert mein Bein besser als im Alltag», erklärt Franz, wie es möglich ist, dass er kaum schmerzfrei gehen, aber mit bis zu 140 km/h die Saslong hinunterfahren kann. Ganz ohne Anspannung ging es dennoch nicht. Vor dem Start sei er «sehr nervös» gewesen, sagte er der «Krone» – auch wegen der schwierigen Sichtverhältnisse. Doch schon nach wenigen Schwüngen kam ein vertrautes Gefühl zurück.

Schockmoment auf den Kamelbuckeln

Spätestens bei den berüchtigten Kamelbuckeln wich die Euphorie allerdings der nackten Realität. «Ich bin gefühlt in eine Wand gesprungen, ich war schockiert», beschreibt Franz den Moment, als er nach dem dritten Buckel zu früh aufsetzte. «Ich habe nach unten geschaut und mir gedacht: ‹Das wird nicht gut ausgehen›».

Max Franz mit Ehefrau Marina im Dezember 2022 nach seinem schlimmen Unfall.
Max Franz mit Ehefrau Marina im Dezember 2022 nach seinem schlimmen Unfall.
Keystone

Doch die stark beanspruchten Beine hielten stand. Franz kam unten an – und bewies kurz darauf Humor: «Das ganze Metall in mir hat geholfen, dass ich stabil geblieben bin. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, ob nicht doch was raus steht.»

Ob es in den kommenden Tagen tatsächlich zum offiziellen Weltcup-Comeback kommt, rückt für Franz nach diesem Training in den Hintergrund. Entscheidend war, überhaupt wieder im Ziel zu stehen. Für den dreifachen Weltcupsieger bedeutet das mehr als jedes Resultat. «Ich habe mehr erreicht, als 99,8 Prozent geglaubt haben. Das macht mich schon sehr stolz.»

