Die Schweizer Delegation kann mit viel Selbstvertrauen an die Ski-WM nach Saalbach reisen. In allen Disziplinen hat sie gleich mehrere Podestfahrer am Start. Die grosse Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer sind an der WM in Saalbach in einer Favoritenrolle.

Nicht nur bei den Superstars wie Marco Odermatt oder Lara Gut-Behrami darf man auf eine Medaille hoffen. Das Schweizer Aufgebot verspricht auch in der Breite viele Chancen auf Edelmetall.

Welche Athletinnen und Athleten sich in welchen Disziplinen Chancen ausrechnen dürfen und wie die Hauptprobe in Saalbach verlief, erfährst du hier im grossen WM-Check von blue Sport. Mehr anzeigen

Am heutigen Dienstag beginnt die Ski-WM mit dem Teamevent. Ab Donnerstag stehen dann die klassichen Disziplinen auf dem Programm. Aber welche Schweizerinnen und Schweizer haben in welchen Rennen* gute Chancen? blue Sport hat die grosse Übersicht.

Vorschauen mit Schweizer Trümpfen und Favoriten und Favoritinnen gibt es nur zu den Disziplinen, die auch im Weltcup-Kalender vorhanden sind. Also Super-G, Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.

Super-G Frauen

Donnerstag, 6. Februar, 11:30 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

1. in der Disziplinen-Wertung Lara Gut Behrami

Die Tessinerin ist die grosse Favoritin auf eine Medaille im WM-Super-G. Die führende im Disziplinen-Weltcup fuhr in fünf Super-G in dieser Saison vier Mal auf Podest. Allerdings holte sich dabei nur einen Sieg und drei zweite Plätze.

8. in der Disziplinen-Wertung Corinne Suter

In Cortina d'Ampezzo holte Suter im Januar mit Rang 3 einen Podestplatz im Super-G. Zu den grossen Favoritinnen zählt sie im Super-G aber nicht.

Die internationalen Favoritinnen

Die beiden Italienerinen Federica Brignone und Sofia Goggia sind an einem guten Tag nur schwer zu schlagen. Auch die Österreicherin Cornelia Hütter hat in dieser Saison schon einen Super-G gewonnen, genauso wie die Amerikanerin Lauren Macuga. Podestfahrerin und immer vorne dabei ist zudem die Norwegerin Kaja Vickhoff Lie.

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

🥇 Ester Ledecka (CZE)

🥈 Federica Brignone (ITA)

🥉 Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

7. Lara Gut-Behrami (SUI)

12. Michelle Gisin (SUI)

19. Jasmina Suter (SUI)

Super-G Männer

Freitag, 7. Februar, 11:30 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

1. in der Disziplinen-Wertung Marco Odermatt

Der ganz grosse Favorit auf den Weltmeister-Titel. Zwei Super-G hat er diesen Winter gewonnen, ein weiteres Mal stand er auf dem Podest. Eine WM-Medaille im Super-G fehlt dem Nidwalder noch.

3. in der Disziplinen-Wertung Stefan Rogentin

Die Ränge 26, 5, 4, 3 und 3 sprechen für sich. Stefan Rogentin hat im Super-G in dieser Saison einen Steigerungslauf hingelegt und in Wengen und Kitzbühel einen Podestplatz geholt. Mit dem Bündner wird auch in Saalbach zu rechnen sein. Bei der Hauptprobe im Weltcupfinale letztes Jahr gewann Rogentin den Super-G.

6. in der Disziplinen-Wertung Franjo von Allmen

Er hat den Super-G in Wengen gewonnen und zeigte auch in Bormio (6.) und Kitzbühel (4.) starke Leistungen. Mit seiner Lockerheit und Form ist ihm alles zuzutrauen.

8. in der Disziplinen-Wertung Alexis Monney

Der vierte Schweizer Podestfahrer im Super-G in dieser Saison. Dank seines dritten Ranges in Bormio bekommt er wohl den WM-Startplatz auf Kosten von Justin Murisier. Dieser war zwar konstanter, aber ohne absolutes Spitzenresultat.

Die internationalen Favoriten

Vincent Kriechmayr liegt dank zwei zweiten Rängen in der Disziplinen-Wertung auf Rang 2. Doch der Österreicher verletzte sich in Wengen und dürfte an der Heim-WM nicht in Topform sein. Der junge Norweger Frederik Möller (4., 4., und 1.) hat bereits einige Ausrufezeichen gesetzt und auch der Italiener Mattia Casse hat bereits einen Sieg auf seinem Konto.

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

🥇 Stefan Rogentin (SUI)

🥈 Loic Meillard (SUI)

🥉Arnaud Boisset (SUI)

5. Marco Odermatt (SUI)

8. Gino Caviezel (SUI)

Abfahrt Frauen

Samstag, 8. Februar, 11:30 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

4. in der Disziplinen-Wertung Lara Gut Behrami

So 100 Prozent nach Wunsch lief es Lara Gut-Behrami in der Abfahrt in dieser Saison noch nicht. Die Ränge 3, 4 und 5 als Bestresultate waren es bisher. Zweimal Bronze und einmal Silber hat die 33-Jährige an WM-Abfahrten schon geholt – es fehlt nur noch Gold …

8. in der Disziplinen-Wertung Corinne Suter

Bisher war der Winter ein Steigerungslauf von Corinne Suter in der Abfahrt. Der vorläufige Höhepunkt der dritte Rang in Garmisch-Partenkirchen. Sie hat schon Olympia- und WM-Gold in der Königsdisziplin geholt und von ihr weiss man: Sie ist bereit, wenn es zählt.

13. in der Disziplinen-Wertung Malorie Blanc

In ihrer allerersten Weltcup-Abfahrt fuhr Blanc in St. Anton auf den sensationellen zweiten Rang. Damit ist sie natürlich auch an der WM auf dem Zettel der Mitfavoritinnen. Doch die Erwartungen an die erst 21-Jährige sollten nicht zu hoch sein.

Die internationalen Favoritinnen

Gold führt wohl nur über Italien. Kommt Sofia Goggia ohne grossen Fehler ins Ziel, hat sie eine Medaille so gut wie auf sicher. Doch Italien hat eine neue Abfahrts-Queen: Federica Brignone. Die starke Technikerin gewann mit 33 Jahren in diesem Winter ihre ersten beiden Abfahrten und führt die Disziplinenwertung an. Einen Sieg hat auch Conny Hütter auf ihrem Abfahrts-Konto.

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

🥇 Cornelia Hütter (AUT)

🥈Ilka Stuhec (SLO)

🥉Nicol Delago (ITA)

7. Michelle Gisin (SUI)

15. Priska Nufer (SUI)

17. Lara Gut-Behrami (SUI)

Abfahrt Männer

Sonntag, 9. Februar, 11:30 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

1. in der Disziplinen-Wertung Marco Odermatt

Odermatt führt dank zwei Siegen die Abfahrts-Wertung an. Neben den Siegen kommt noch ein zweiter Platz. Sein grosses Saisonziel, den Sieg in Kitzbühel, hat er nicht erreicht. Er wird an der WM alles dafür tun, seinen Titel zu verteidigen.

2. in der Disziplinen-Wertung Franjo von Allmen

Der grosse Aufsteiger der Saison. Drei zweite Ränge hat er in fünf Abfahrten herausgefahren. Der grösste Konkurrent in der Abfahrt kommt aus dem eigenen Lager.

4. in der Disziplinenwertung Justin Murisier

Murisier gewann die erste Abfahrt der Saison in Beaver Creek und holte damit mit 32 Jahren den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Seither läuft es nicht mehr so rund. Aber immerhin hat Murisier die Gewissheit: Wenn es aufgeht, liegt alles drin.

5. in der Disziplinen-Wertung Alexis Monney

Der vierte Schweizer in der Top 5 der Abfahrtswertung. Auch er hat in Bormio bereits eine Abfahrt gewonnen. Dass er alles kann, bewies er auch mit Rang 2 auf der Streif in Kitzbühel. Unfassbar, dass Monney mit einem ersten und einem zweiten Rang nur der Viertbeste Schweizer in der Abfahrt ist. Was für ein Luxus!

Die internationalen Favoriten

Mit zwei dritten Plätzen und generell soliden Ergebnissen dürfte Miha Hrobat die grösste Gefahr sein für die Schweizer. Mit seinem Sieg in Kitzbühel hat sich auch James Crawford in den Kreis der Favoriten gefahren. Sein kanadischer Landsmann Cameron Alexander hat bisher mit zwei Podestplätzen geglänzt.

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

Rennen musste wegen schlechter Witterung abgesagt werden.

Riesenslalom Frauen

Donnerstag, 13. Februar, 09:45/13:15 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

8. in der Disziplinen-Wertung Lara Gut Behrami

In Sölden konnte Gut-Behrami nicht starten, dann folgten im Riesenslalom die Ränge 13, 9, 6 und 2. Die aktuelle Gesamtweltcupsiegerin hat sich im Verlauf des Winters also immer besser zurechtgefunden im Riesenslalom. Es spricht nichts dagegen, dass es ihr an der WM aufgeht mit einer Medaille.

9. in der Disziplinen-Wertung Camille Rast

In Killington fuhr Rast im Riesenslalom aufs Podest. Sonst zeigte sie viele solide Läufe, ohne weiteren Ausreisser nach oben. Rast wird an der WM eher Ausssenseiter-Chancen haben auf eine Riesen-Medaille.

Die internationalen Favoritinnen

Die Neusseländerin Alice Robinson führt in der Disziplinen-Wertung. In fünf Rennen fuhr sie viermal aufs Podest, einmal schied sie aus. Zuletzt in Kronplatz stand sie ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die anderen vier Riesenslaloms wurden entweder von der Schwedin Sara Hector oder der Italienerin Federica Brignone gewonnen. Die Bilanz von Brignone ist besonders interessant: Fünf Rennen, drei Ausfälle, zwei Siege. Die Hauptprobe in Saalbach vor einem Jahr hat sie mit zudem mit 1,36 Sekunden Vorsprung gewonnen. Ebenfalls bereits einen Podestplatz vorzuweisen haben die beiden Youngsters Lara Colturi (ALB) und Zrinka Ljutic (CRO).

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

🥇 Federica Brignone (ITA)

🥈 Alice Robinson (NZL)

🥉 Thea Louise Stjernesund (NOR)

10. Lara Gut-Behrami (SUI)

14. Michelle Gisin (SUI)

15. Camille Rast (SUI)

Riesenslalom Männer

Freitag, 14. Februar, 09:45/13:15 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

1. in der Disziplinen-Wertung Marco Odermatt

Seit März 2021 hat Marco Odermatt jeden Riesenslalom, in dem er ins Ziel kam, auf dem Podest beendet. Die unglaublichen Statistiken seither: 33 Riesenslaloms: 24 Siege, drei 2. Plätze, drei 3. Plätze und dreimal ausgeschieden. Logisch, geht der Disziplinenführende als ganz grosser Favorit in den WM-Riesenslalom.

6. in der Disziplinen-Wertung Loïc Meillard

Zu Beginn der Saison machte ihm eine Rückenverletzung (Riss in der Hülle der Bandscheibe) vor allem im Riesenslalom zu schaffen. In Sölden musste er verzichten, danach kam er aber immer besser in Fahrt und feierte in Adelboden mit Platz 2 hinter Marco Odermatt den ersten Podestplatz. In Schladming fehlte ihm dann nur eine Hundertstelsrekunde auf Rang 3. Mit Meillard wird beim WM-Riesenslalom zu rechnen sein.

8. in der Disziplinen-Wertung Thomas Tumler

Seit dieser Saison ist Thomas Tumler Weltcup-Sieger. Im Riesenslalom von Beaver Creek holte er mit 35 Jahren den ersten Sieg auf höchster Stufe. Sonst verlief seine Saison ohne weiteren Podestplatz eher durchwachsen. Er braucht an der WM einen Exploit für eine Medaille.

Die internationalen Favoriten

Die Liste der möglichen Podest-Kandidaten ist lang. Die Norweger Alexander Steen Olsen (Siege in Sölden und Schladming) und Henrik Kristoffersen (zwei Mal Rang 2) sind die auf dem Papier grössten Konkurrenten. Aber auch Lucas Pinheiro Braathen, Zan Kranjec, Patrick Feuerstein, Stefan Brennsteiner, Leo Anguenot und Luca de Aliprandini fuhren in diesem Riesen-Winter schon aufs Podest.

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

🥇 Loïc Meillard (SUI)

🥈 Joan Verdu (AND)

🥉 Thomas Tumler (SUI)

6. Gino Caviezel (SUI)

Ausgeschieden: Marco Odermatt (SUI)

Slalom Frauen

Samstag, 15. Februar, 09:45/13:15 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

1. in der Disziplinen-Wertung Camille Rast

Krönt Rast ihren Traum-Winter mit einer WM-Medaille? Die Konstanz der Walliserin ist beeindruckend: In allen sieben Slaloms in diesem Winter fuhr sie in die Top 5. In Killington und Flachau gewann sie und in Gurgl holte sie sich Rang 3. Rast führt in der Disziplinen-Wertung und ist ein ganz heisses Eisen, wenn es um eine Slalom-Medaille geht.

3. in der Disziplinen-Wertung Wendy Holdener

Der Sieg fehlt Wendy Holdener in dieser Saison noch. Die Schweizerin war mal wieder nah dran, holte sich satte dreimal den zweiten Platz. Dass es oft nicht ganz nach oben reicht, zieht sich bei Holdener ein bisschen durch ihre Slalom-Karriere. Sie kommt im Weltcup auf 38 Podestplätze, aber nur zwei Siege. Auch an der WM (Silber 2017) und Olympia (Silber 2018 und Bronze 2022) holte sie im Slalom noch nie Gold. Vielleicht gelingt ihr ja in Saalbach der ganz grosse Coup. Die Form stimmt schon mal.

7. in der Disziplinen-Wertung Melanie Meillard

Sie ist eine etwas langsamere Version von Camille Rast in dieser Saison. Alle sieben Slaloms fuhr sie in die Top 10, aber nie aufs Podest. Drei fünfte Ränge sind ihre besten Resultate bisher. Kann sie an der WM noch eine Schippe drauflegen?

Die internationalen Favoritinnen

Mikaela Shiffrin gab in Courchevel ihr Comeback nach langer Verletzungspause. Die Amerikanerin hatte noch Mühe und fuhr mit über zwei Sekunden Rückstand auf Rang 10. Aber Shiffrin ist eben Shiffrin. Die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte zählt immer zu den Topfavoritinnen. Gold-Favoritin dürfte aber die 21-jährige Kroatin Zrinka Ljutic sein, sie gewann drei der letzten vier Slaloms. Im erweiterten Favoritinnen-Kreis sind Lena Dürr (3 Podestplätze) sowie Katharina Liensberger, Sara Hector und Anna Swenn-Larsson, die je zweimal in die Top 3 fuhren.

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

🥇 Mikaela Shiffrin (USA)

🥈 Mina Fürst Holtmann (NOR)

🥉 Anna Swenn-Larsson (SWE)

8. Camille Rast (SUI)

10. Michelle Gisin (SUI)

Ausgeschieden: Melanie Meillard

Slalom Männer

Sonntag, 16. Februar, 09:45/13:15 Uhr

Die grössten Schweizer Trümpfe

3. in der Disziplinen-Wertung Loïc Meillard

Vier Podestplätze hat Meillard in diesem Slalom-Winter herausgefahren, es fehlt einzig noch der Sieg. Die WM wäre doch der perfekte Moment dafür.

11. in der Disziplinen-Wertung Tanguy Nef

Die Experten sind sich einig: Der Podestplatz für Tanguy Nef ist überfällig. In dieser Saison war er schon nahe dran. Oft hat man das Gefühl, es ginge bei Nef noch riskanter. Bei der Weltmeisterschaft wird der Genfer bestimmt All-In gehen.

14. in der Disziplinen-Wertung Daniel Yule

Es ist bisher noch nicht der Winter des Daniel Yule. Der Schweizer Rekord-Slalomsieger im Weltcup steht diesen Winter noch ohne Podestplatz da. Die Erfahrung ist da, die Form weniger – ob das für eine WM-Medaille reicht?

Die internationalen Favoriten

Seit Jahren ist der Männer-Slalom die wohl ausgeglichenste Disziplin im Weltcup. Favoriten gibt es viele, der grösste ist definitiv Clément Noël, der in dieser Saison vier Siege, aber auch drei Ausfälle auf dem Konto hat.

Eine ganze Armada an Podest-Anwärtern hat Norwegen: Der Führende im Slalom-Weltcup heisst Henrik Kristoffersen, er hat schon vier Podestplätze vorzuweisen, genauso wie auch sein Landsmann Atle Lie McGrath. Mit Timon Haugan gibt es einen weiteren Norweger (zwei Siege) dem alles zuzutrauen ist.

Die Resultate im Weltcup-Finale in Saalbach 2024

🥇 Timon Haugan (NOR)

🥈 Manuel Feller (AUT)

🥉 Linus Strasser (GER)

4. Loïc Meillard (SUI)

6. Marc Rochat (SUI)

14. Luca Aerni (SUI)

16. Daniel Yule (SUI)

Ausgeschieden: Lenz Hächler (SUI)

