Stimmen zum Adelboden-Slalom Meillard: «Es tut einfach weh» – Nef: «Rassat macht mir Angst»

Jan Arnet

11.1.2026

Loïc Meillard verlässt Adelboden ohne Podestplatz.
Loïc Meillard verlässt Adelboden ohne Podestplatz.
Keystone

Nach dem Sieg von Marco Odermatt am Samstag im Riesenslalom wollten die Schweizer in Adelboden auch im Slalom für Furore sorgen. Doch Loïc Meillard und Co. gehen leer aus. Die Stimmen zum Rennen.

,

Jan Arnet, Luca Betschart

11.01.2026, 15:48

11.01.2026, 15:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Slalom-Fahrer verpassen beim Heimrennen in Adelboden trotz hoher Erwartungen das Podest. Loïc Meillard scheidet aus und sagt: «Es tut einfach weh.»
  • Tanguy Nef wird als bester Schweizer Achter, ist aber mit dem Resultat nicht ganz zufrieden und wartet weiter auf seinen ersten Weltcup-Podestplatz. «Ich bleibe geduldig», so Nef.
  • Der Franzose Paco Rassat gewinnt das Rennen, feiert bereits seinen zweiten Saisonsieg und führt nun die Slalom-Disziplinenwertung an. Nach dem Rennen verrät er auch sein Erfolgsgeheimnis.
Mehr anzeigen

«Es geht um Millimeter. Man muss attackieren. Wenn es nicht klappt, dann ist es eben so», sagt Meillard nach seinem Ausfall im SRF-Interview. Nach einer starken ersten Zwischenzeit geht er etwas zu direkt an die Stangen-Kombination heran und fädelt ein. «Das war ein Fehler von mir. Es tut einfach weh jetzt», so Meillard.

Viel hatte er sich vorgenommen beim Heimrennen. Nun reist er mit einem 6. Platz im Riesenslalom und dem Ausfall im Slalom ab. «Momentan ist nur Frust da. Es braucht jetzt ein paar Stunden, um das zu verdauen.»

Slalom in Adelboden. Rassat gewinnt Spektakel am Chuenisbärgli – Nef als bester Schweizer auf Rang 8

Slalom in AdelbodenRassat gewinnt Spektakel am Chuenisbärgli – Nef als bester Schweizer auf Rang 8

Nefs Angst vor Rassat

Anders ist die Gefühlslage bei Tanguy Nef, dem besten Schweizer am Sonntag – auch wenn er mit seinem 8. Platz auch nicht vollumfänglich zufrieden ist. «Es waren ein paar sehr gute Sachen dabei. Mit dem oberen Teil habe ich in Adelboden immer Mühe. Der Start ist eigentlich einfach, aber ich habe weniger Speed als die anderen. Das kostet viel. Aber sonst war es sehr solid, auch wenn ich ein paar kleine Fehler drin hatte», so Nef. 

Sein Ziel sei schon der Sprung aufs Treppchen gewesen. Noch immer wartet der Romand auf seinen allerersten Podestplatz im Weltcup, klassiert sich aber konstant in den Top 10. «Ich weiss, dass ich gut fahre. Es fehlt noch das nötige Quäntchen Glück», sagt er und schmunzelt: «Ich bleibe positiv und geduldig. Mein Tag wird schon noch kommen.»

Gigantische Stimmung in Adelboden bei der Zieleinfahrt von Tanguy Nef.
Gigantische Stimmung in Adelboden bei der Zieleinfahrt von Tanguy Nef.
Keystone

Gekommen ist dieser Tag heute für Paco Rassat. Der Franzose holt in Adelboden bereits seinen zweiten Sieg in diesem Winter und übernimmt die Führung in der Disziplinenwertung. «Paco macht mir Angst», lacht Nef. «Er fährt so stabil und schnell, so gut. Genau das versuche ich auch jeden Tag im Training und im Rennen abzuliefern, aber es gibt noch zu tun.»

Kristoffersen «nicht mit allem zufrieden»

Rassat sagt in seinem Interview bei SRF, dass das lautstarke Publikum ihm zusätzlich Antrieb gegeben habe. Der 27-Jährige brauchte eine Weile, um in der Weltspitze anzukommen. In dieser Saison läuft es Rassat aber wie geschmiert. Was ist sein Erfolgsgeheimnis? «Ich habe vor allem im mentalen Bereich gearbeitet.»

Paco Rassat (Mitte) jubelt in Adelboden mit den beiden Norwegern Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen.
Paco Rassat (Mitte) jubelt in Adelboden mit den beiden Norwegern Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen.
Keystone

Auf Rang 2 und 3 folgen zwei Norweger, die mit dem Ergebnis zwar zufrieden sind, sich aber doch etwas mehr erhofft hatten. «Ich war schon dreimal Zweiter hier in Adelboden», sagt Atle Lie McGrath. «Aber ich bin sehr zufrieden, es war wirklich schwierig heute.»

Der Drittplatzierte Henrik Kristoffersen sagt: «Mit dem 3. Platz bin ich zufrieden. Aber mit allem bin ich nicht zufrieden. Aber das ist Skifahren. Wir probieren immer unser Bestes zu geben. So läuft das.»

Nächste Enttäuschung für Yule

Einmal mehr enttäuschend verläuft das Rennen für Daniel Yule, der 2020 am Chuenisbärgli triumphieren konnte, seiner Topform aber nun schon seit zwei Jahren hinterherfährt. Er muss sich mit Rang 26 begnügen.

«Jetzt gerade kann ich nichts Positives mitnehmen. Das wird schon ein bisschen schwieriger zu verdauen. Man opfert viel, sei es im Sommer oder im Winter. Wenn das nicht belohnt wird, ist das schon schwierig», sagt er. «Aber das gilt nicht nur für mich. Es gibt viele andere, die auch richtig viel in den Skisport investieren. Über die ganze Karriere gesehen kann ich mich da sicher nicht beklagen.»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Schlimme Verletzungen plagen die Schweizer Skifahrerinnen. Vreni Schneider spricht im Interview mit blue Sport über das Verletzungspech und den Leistungsdruck der Ski-Stars.

18.12.2025

