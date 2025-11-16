  1. Privatkunden
Beeindruckende Schweizer Serie gerissen Meillard ratlos: «Das Gefühl war nicht so schlecht, ich weiss nicht, warum ich so langsam war»

Sandro Zappella

16.11.2025

Loïc Meillard hat sich den Slalom-Auftakt definitiv anders vorgestellt.
KEYSTONE

Die Schweiz erlebt in Levi eine Slalom-Schlappe. Loïc Meillard auf Rang 14 ist noch der Beste und zeigt sich im Interview nach dem Rennen ratlos.

Sandro Zappella

16.11.2025, 15:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Skifahrer kommen beim Slalom in Levi nicht auf Touren. Loïc Meillard ist der einzige, der es knapp noch in die Top 15 schafft.
  • Der Weltmeister zeigt sich im Interview nach dem Rennen selbst etwas überrascht, dass er nicht schneller war: «Das Gefühl war gar nicht so schlecht. Es war nicht perfekt, aber auch nicht so, dass ich sagen müsste, ich weiss, weshalb ich so langsam bin.»
  • Die Chance auf ein besseres Resultat gibt es bereits in einer Woche: Dann steht im österreichischen Gurgl der nächste Weltcup-Slalom an.
Mehr anzeigen

Grosse Ernüchterung für unsere sonst so erfolgsverwöhnten Schweizer Skifahrer in Levi. Nachdem am Samstag bereits die Frauen enttäuscht haben (Holdener war als 8. die Beste), erleben die Männer beim ersten Slalom der Saison eine herbe Schlappe. Weltmeister Loïc Meillard ist als 14. noch der beste, aber dennoch reisst eine beeindruckende Serie: Seit dem Slalom in Garmisch im Februar 2022 war in jedem Rennen ein Schweizer Fahrer in den Top Ten.

Schweizer Schlappe in Levi. Braathen holt den ersten Sieg für Brasilien und schreibt Ski-Geschichte

Schweizer Schlappe in LeviBraathen holt den ersten Sieg für Brasilien und schreibt Ski-Geschichte

Im SRF-Interview nach dem Rennen zeigt sich Meillard ziemlich ratlos: «Ich bin nicht schlecht gefahren, aber nicht schnell. Und am Ende ist es das, was wichtig ist.» Weshalb er auf diesem Schnee heute nicht schnell war, das wisse er nicht so genau: «Das Gefühl war gar nicht so schlecht. Es war nicht perfekt, aber auch nicht so, dass ich sagen müsste, ich weiss, weshalb ich so langsam bin.»

Im Hinblick auf das nächste Wochenende, wo in Gurgl erneut ein Slalom ansteht, sagt Meillard: «Dieses Wochenende muss ich abhaken. Nächste Woche wieder attackieren und angreifen. Es wird eine andere Kurssetzung und ein anderer Schnee sein.»

Auf die Frage, ob er nach seinem 14. Rang frustriert sei, erklärt der Romand: «Ja sicher, am Ende bin ich nicht hier, um in die Top 15 zu fahren.» Wenn man um das Podest fahren müsste, sei dies kein gutes Ergebnis. Vor allem eine Sache macht Meillard dabei zu schaffen: «Ich habe attackiert und keinen grossen Fehler gemacht. Aber es war zu langsam.»

Im Vergleich zum Training sei der Schnee ein etwas anderer gewesen und die Kurssetzung viel einfacher. Deshalb hätte er Mühe gehabt, den richtigen Rhythmus zu finden, so der zweifache Slalom-Weltcupsieger.

Videos aus dem Ressort

Loïc Meillard: «Die Kristallkugel kommt, wenn sie kommt»

Loïc Meillard: «Die Kristallkugel kommt, wenn sie kommt»

15.10.2025

