Loïc Meillard hat drei der letzten vier Rennen gewonnen. KEYSTONE

Loïc Meillard lancierte mit seinem Sieg beim Slalom in Hafjell den Kampf um den Sieg in der Disziplinenwertung neu. Der Rückstand auf Leader Henrik Kristoffersen beträgt zwar 57 Punkte, der Neuenburger will beim letzten Rennen der Saison aber Gas geben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Loïc Meillard liegt beim Slalom in der Disziplinenwertung ein Rennen vor Schluss hinter Henrik Kristoffersen auf Rang 2.

«Wir beide werden 120 Prozent motiviert am Start stehen», sagt Meillard am Tag vor dem Showdown.

Auch Clement Noël ist beim Rennen um die Slalom-Kugel noch mit dabei. Der Franzose liegt mit 526 Punkten hinter Meillard (565) und Kristoffersen (612) auf Rang 3. Mehr anzeigen

Loïc Meillard ist in Topform. «Ich kann Fehler machen und trotzdem geht es vorwärts», sagt er beim SRF nach seinem Sieg im Riesenslalom vom Mittwochabend. Drei der letzten vier Rennen hat der Westschweizer gewonnen. Am Donnerstagabend will der Westschweizer mit dem Siegen fortfahren.

Im Slalom liebäugelt Meillard ein Rennen vor Schluss mit der kleinen Kristallkugel. Er liegt 57 Punkte hinter Leader Henrik Kristoffersen und macht dem Norweger ordentlich Druck. Kristoffersen weiss: Für den Sieg in der Disziplinenwertung muss er mindestens Fünfter werden.

Derweil gibt es für Meillard kein Taktieren. «Ich werde Gas geben und mein Bestes geben», sagt er. Meillard ist sich sicher: «Es wird ein Kampf.» Kristoffersen habe gezeigt, dass er gut in Form sei. «Wir beide werden 120 Prozent motiviert am Start stehen.»

Im Rennen um die Slalom-Kugel ist auch Clement Noël mit dabei. Mit 526 Punkten liegt er zwar deutlich hinter Meillard (565) und Kristoffersen (612). Fällt Kristoffersen aber beim Slalom aus, ist Noël plötzlich wieder ein heisser Kandidat auf die Kugel.

Videos vom Ressort

Loïc Meillard im Porträt: «Hirscher ist der beste Skifahrer der Geschichte» Loïc Meillard verrät im Porträt von blue Sport, was bei ihm im Kühlschrank nie fehlen darf, welches Skigebiet das schönste ist und was bei einem Hotel besonders wichtig ist. 20.11.2024