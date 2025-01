Michelle Gisin beendet ihre Slalom-Karriere

Michelle Gisin kurvt fortan nicht mehr um die Slalom-Stangen. Keystone

Michelle Gisin kehrt dem Slalom den Rücken. Sie verzichtet im Weltcup fortan auf die Disziplin, wie sie auf Instagram bekannt gibt.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Michelle Gisin fährt keine Weltcup-Slaloms mehr. Das teilt sie am Dienstagnachmittag mit.

Sie fokussiert sich fortan auf den Super-G, die Abfahrt und den Riesenslalom.

Ihre Statistik im Slalom: 103 Starts, 45 Top-Ten-Plätze, 9 Podestplätze, 1 Sieg.

Am 29. Dezember 2012 fuhr Michelle Gisin ihren ersten Weltcup-Slalom. Damals belegte sie in Semmering den 18. Platz. 102 weitere Starts in der Technik-Disziplin folgten, nun ist Schluss.

«Als ich vor über 12 Jahren erstmals in einen Weltcup-Slalom gestartet bin, hätte ich mir nie erträumen können, was alles vor mir liegt», sagt Gisin am Dienstagnachmittag in einem Video auf Instagram.

Im Slalom fuhr sie bei 103 Starts 45 Mal in Top 10, neunmal aufs Podest und gewann einmal. Der Sieg in Semmering 2020 ist bis dato der einzige Weltcupsieg in Gisins Karriere. In der laufenden Saison war ihr bestes Slalom-Resultat der 19. Rang in Killington.

Nach ihrem Slalom-Aus will sich Gisin auf die restlichen drei Disziplinen, Abfahrt, Riesenslalom und Super-G, konzentrieren.

Den letzten Slalom ihrer Karriere wird Gisin am Dienstagabend in Flachau bestreiten. Danach konzentriert sie sich auf die anderen drei Disziplinen.

