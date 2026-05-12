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Rückkehr auf den Schnee nach Horror-Crash Michelle Gisin: «Ich durfte schon ganz wenige Kurven machen und es war wunderschön»

Sandro Zappella

12.5.2026

Michelle Gisin: «Ich durfte schon ganz wenige Kurven machen und es war wunderschön»

Michelle Gisin: «Ich durfte schon ganz wenige Kurven machen und es war wunderschön»

12.05.2026

Bei ihrem Horror-Sturz in St. Moritz entging Michelle Gisin nur knapp einer Querschnittlähmung: Nun verrät die 32-Jährige, dass sie zum ersten Mal wieder auf Skiern stand und macht Hoffnung auf ein Comeback.

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Sandro Zappella, Jüri Christen

12.05.2026, 20:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Gisin erholt sich nach ihrem schweren Trainingssturz im Dezember 2025 langsam, aber stetig. Besonders die vielen verschiedenen Verletzungen machen die Rehabilitation schwierig.
  • Die zweifache Olympiasiegerin stand bereits wieder kurz auf Skiern und fuhr wenige Kurven in Engelberg. Ihr Ziel bleibt die Rückkehr in den Weltcup, entscheiden will sie aber erst nach vollständiger Genesung im Herbst.
  • Neben der Reha stehen für Gisin auch private Höhepunkte an: Zuerst reist sie an die Hochzeit von Filip Zubcic nach Kroatien, später heiratet sie selbst ihren Verlobten Luca de Aliprandini.
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Am Dienstagabend fand die Swiss Ski Night in Zürich-Oerlikon statt. Dabei wurden in verschiedenen Kategorien die Athletinnen und Athleten für ihre Leistungen im vergangenen Winter ausgezeichnet. Ebenfalls über den roten Teppich lief Michelle Gisin, die im Dezember 2025 im Training in St. Moritz schwer gestürzt ist. Dabei zog sich die zweifache Olympiasiegerin verschiedene Verletzungen zu, unter anderem einen Kreuzbandriss, eine komplexe Handgelenkverletzung, und entging sogar nur knapp einer Querschnittlähmung.

Ski-Star spricht über ihren Horror-Sturz. So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung

Ski-Star spricht über ihren Horror-SturzSo knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung

Auf dem roten Teppich sagt sie zu blue News: «Es geht mir immer besser. Es geht langsam aber stetig vorwärts. Das ist das Wichtigste.»

Das grösste Problem sei die Komplexität, dass es so viele Verletzungen seien: «Es gibt Sachen die super gehen, ich konnte schon sehr bald wieder langlaufen. Auch mit Tourenski auf den Berg wandern geht sehr gut. » Im Kraftraum sei es ebenfalls so, dass gewisse Übungen super gehen und andere gar nicht. Velofahren sei zum Beispiel eine riesige Challenge: «Vom Handgelenk, der Schulter, dem Nacken. Dann bin ich auch etwas blockiert und dann mit dem Verkehr habe ich ein bisschen Angst.»

Gisin stand bereits wieder auf den Ski

Setzt Gisin ihre alpine Profi-Karriere fort? Diese Frage beschäftigte die Ski-Schweiz in den letzten Monaten. Die 32-Jährige sagt dazu:« Solange ich nichts anderes sage, bin ich aktive Skifahrerin. Mein grosses Ziel ist es, auf den Schnee zurückzukommen.»

Gisin verrät zudem, dass sie sogar schon wieder auf Skiern stand: «Ich durfte schon ganz wenige Kurven machen und es war wunderschön. Ich wollte den letzten Skitag zuhause in Engelberg nicht verpassen.»

Es sei toll gewesen, dass sie dort einige Schwünge machen konnte: «Das war wichtig für das Herz und den Kopf. Sonst bin ich viel im Kraftraum und das Ziel ist, dass ich im Juli/August den Skiaufbau beginnen kann und im Herbst werde ich entscheiden, ob ich diesen Weg nochmals probieren will für die nächste Saison.» Stand jetzt spreche nicht viel dagegen.

Das erste Ziel sei jetzt mal, im Sommer voll fit zu sein. «Dann will ich auf den Ski entscheiden in einem richtigen Training und nicht einfach so ein bisschen rutschend. Also wenn ich wieder voll da bin kann ich entscheiden: Will ich noch? Und die andere Frage: Kann ich noch?» Im Moment gehe es aber erst mal darum, wieder gesund zu werden. 

Nächster Halt: Hochzeit von Filip Zubcic

Zeit für Ferien hatte Gisin wegen ihrer Reha bisher noch nicht. Doch am Mittwoch gehe es nach Kroatien – an die Hochzeit von Filip Zubcic. Der Kroate ist Riesenslalom-Spezialist, genau wie Gisins Verlobter Luca de Aliprandini.

Im Sommer steht dann auch noch die Hochzeit von Gisin und de Aliprandini an: «Wir freuen uns sehr, aber darum hatten wir auch noch keine Zeit für Ferien. Es sei viel los und brauche natürlich viel Vorbereitung: Das meiste ist aufgegleist und die Vorfreude ist riesig.»

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