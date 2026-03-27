Michelle Gisin bei ihrem Gespräch in der SRF-Sendung «Gredig direkt». Keystone

Drei Monate nach ihrem schweren Sturz spricht Michelle Gisin beim SRF über die schwere Zeit danach und ihre Verletzungen. Eine Rückkehr in den Weltcup schliesst sie nicht aus.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Skirennfahrerin Michelle Gisin stürzte bei einem Training in St. Moritz schwer, verletzte sich an der Halswirbelsäule und entging nur knapp einer Querschnittslähmung.

Drei Monate später berichtet sie, wie knapp es war und dass sie neben der Wirbelsäule auch Hand und Schulter verletzte, wobei sie die Folgen jetzt noch spüre.

Eine Rückkehr in den Weltcup ist ungewiss, doch langfristig will sie testen, ob sie nochmals Rennen fahren kann. Mehr anzeigen

Mit gut 110 km/h war Michelle Gisin im Training von St. Moritz unterwegs, als sie stürzte. Heftig stürzte. Die Schweizerin krachte in die Fangnetze und wurde ins Spital gebracht. Sie verletzt sich dabei unter anderem an der Halswirbelsäule. Um Zentimeter entgeht sie einer Querschnittslähmung.

Gisins Sturz im Video Die Schweiz bangt um Michelle Gisin. Sie stürzt im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer. 11.12.2025

Drei Monate nach dem heftigen Crash spricht Gisin erstmals öffentlich darüber. «Die Ärzte hatten mir erklärt, dass es wahnsinnig knapp war. Ich hätte querschnittsgelähmt sein können. Mit dieser Vorstellung habe ich sehr gekämpft», erzählt sie in der SRF-Sendung «Gredig direkt». Das Röntgenbild sei «gfürchig gewesen», erinnert sich Gisin.

«Für mich ist es nach wie vor schwierig, nachzuvollziehen, wie ich mich so schwer verletzen konnte», führt die 32-Jährige aus. Denn sie sehe sich selbst als vorsichtige Skifahrerin.

Tränen-Interview brach ihr das Herz

Auf der Corviglia-Piste half ihr die Vorsicht nicht. Neben der Halswirbelsäule verletzte sie sich auch an der Hand: «Drei Mittelhandknochen hab ich ausgerenkt, das ist sehr selten und komplex.» Die Folgen davon spüre sie heute noch. Hinzu kommen zwei abgerissene Sehnen in der Schulter. «Das kleinste Übel», sagt Gisin, die weiss, dass sie mit einem blauen Auge davongekommen ist.

Einer der emotionalsten Momente der Ski-Saison ereignete sich kurz nach dem Crash. Gisins Verlobter Luca de Aliprandini fuhr zwei Tage nach dem Sturz seiner Geliebten ein Rennen und gab danach ein emotionales Interview in Tränen. «Mir hat es das Herz gebrochen», sagt Gisin, die heute bereut, dass sie de Aliprandini zum Start riet. «Ich war auf Medikamenten und habe den Ernst der Lage nicht erkannt.»

Weltcup-Rückkehr ungewiss

Im Sommer wird Gisin ihren langjährigen Partner heiraten. Ob sie dann seinen Namen annimmt? Sie antwortet lachend: «Nein. Das ist viel zu lang und hat keinen Platz auf dem Bildschirm.»

Plant Gisin also eine Weltcup-Rückkehr? Ungewiss. Aktuell sei es unvorstellbar, ein Rennen zu fahren, jedoch brauche sie den Ansporn in der Reha. Wenn sie auf die Ski zurückkehrt, will sie einen einfachen Riesenslalom fahren: «Dann weiss ich, ob ich nochmals will und muss herausfinden, ob ich nochmals kann.»