Seit 2014 ein Paar, nun auch kirchlich verheiratet: Michelle Gisin und Luca De Aliprandini. Bild: Keystone

Michelle Gisin und Luca De Aliprandini haben geheiratet. Das Ski-Traumpaar feiert seine kirchliche Trauung im italienischen Riva del Garda.

Seit 2014 sind Michelle Gisin und Luca De Alprandini ein Paar. Nun haben sich die beiden Ski-Stars zwei Jahre nach ihrer Verlobung an diesem Wochenende in Riva del Garda in Italien kirchlich getraut. Das verrät ein Instagram-Post der beiden mit der Unterschrift: «Für immer».

Weil Gisin nach wie vor noch mit Folgen des schweren Sturzes im Dezember in St. Moritz zu kämpfen hat, fällt die Feier etwas kleiner aus als ursprünglich geplant. Mit dabei sind auch Weggefährten aus dem Ski-Zirkus wie Jasmina Suter, Giovanni Borsotti, Filip Zubcic oder Peter Fill.

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