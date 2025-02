Mikaela Shiffrin bricht beim Interview in Tränen aus

Shiffrin bricht beim Interview nach ihrem 100. Weltcup-Sieg in Tränen aus 23.02.2025

Mikaela Shiffrin knackt mit ihrem 100. Weltcup-Sieg eine historische Marke. Nach dem Rennen überwältigen sie die Emotionen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Mikaela Shiffrin ist im alpinen Skirennsport das Mass aller Dinge.

Mit ihrem 100. Weltcup-Sieg beim Slalom in Sestriere tritt die US-Amerikanerin in neue Sphären ein.

Beim Interview ringt Shiffrin um Worte, ehe nach den ersten Tränen ein «Danke» ihren Mund verlässt. Mehr anzeigen

Mikaela Shiffrin gewinnt beim Slalom in Sestriere ihr 100. Weltcup-Rennen. Die US-Amerikanerin knackt eine historische Marke, schon zuvor war sie in puncto Siegen alleinige Rekordhalterin. Nach dem Rennen fehlen ihr im Zielraum die Worte.

Nach der ersten Frage kullern Shiffrin die Tränen über die Wangen. Erst nach ein paar Sekunden bringt sie das erste Wort raus: «Danke!»

Shiffrin führt fort: «Alle waren so unterstützend, die Team-Kolleginnen, die Gegnerinnen. Ich bin so dankbar.» Ein Dank Shiffrins geht auch an die Fans.

Den 100. Sieg zusammen mit Kollegin Paula Moltzan feiern zu dürfen (Dritte im Slalom), sei «ziemlich speziell». Shiffrin ging als Leaderin in den zweiten Lauf und sagte zu sich selbst: «Ok, es ist wie ein Tag im Training. Einfach Vollgas geben. Ich habe es erreichbar gemacht.» Heute sei vieles für sie gelaufen.

Ihr 100. Sieg ist zeitgleich Podest Nummer 155 im Weltcup. Ihren ersten Sieg feierte sie mit 17 Jahren beim Slalom in Aare 2012.

Die Athletinnen und Athleten mit den meisten Weltcup-Siegen 1: Mikaela Shiffrin (USA, 100 Siege)

2: Ingemar Stenmark (Schweden, 86 Siege)

3: Lindsey Vonn (USA, 82 Siege)

4: Marcel Hirscher (Österreich, 67 Siege)

5: Annemarie Moser-Pröll (Österreich, 62 Siege)

6: Vreni Schneider (Schweiz, 55 Siege)

7: Hermann Maier (Österreich, 54 Siege)

8: Alberto Tomba (Italien, 50 Siege)

9: Lara Gut-Behrami (Schweiz), Renate Grötschl (Österreich), Marc Giarardelli (Luxemburg) – je 46 Siege

12: Marco Odermatt (Schweiz, 45 Siege) Mehr anzeigen

Mehr Videos aus dem Ressort

Camille Rast: «Ich bin ein Mix zwischen crazy und relaxt» Technik-Spezialistin Camille Rast stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport-Redaktion. 08.11.2024