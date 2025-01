Mikaela Shiffrin will zwei Monate nach ihrer Ende November zugezogenen Verletzung in den Ski-Weltcup zurückkehren. Bild: sda

Mikaela Shiffrin kehrt kurz vor der Ski-WM in den Weltcup zurück. Die 29-jährige Amerikanerin kündigte ihr Comeback für den Slalom in Courchevel am 30. Januar über die sozialen Medien an.

Keystone-SDA, lemi, sda SDA

Das veröffentlichte Video, das die fünffache Gesamtweltcupsiegerin zunächst nicht weiter kommentierte, endete mit den Worten: «Courchevel 1/30, see you soon.»

Shiffrin, die aktuell 99 Weltcupsiege auf ihrem Konto hat, hatte sich Ende November bei einem Sturz im Riesenslalom von Killington verletzt. Komplikationen bei ihrer Bauchverletzung führten im Dezember zu einer «kleinen Operation». Lange war unklar, ob Shiffrin in diesem Winter noch Rennen bestreiten kann. Nun scheint sogar ein Start bei der alpinen Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm vom 4. bis 16. Februar möglich.

