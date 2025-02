Ming-Nufer sticht Gisin aus – Gut-Behrami und Suter mischen vorne mit

Priska Ming-Nufer sichert sich dank einer guten Fahrt im zweiten Training einen Startplatz für die WM-Abfahrt. Bild: Keystone

Am Mittwoch geht in Saalbach das zweite Training zur WM-Abfahrt der Frauen über die Bühne. Priska Ming-Nufer sichert sich im Schweizer Team den letzten freien Startplatz, Lara Gut-Behrami und Corinne Suter mischen vorne mit.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im zweiten Training setzt sich Priska Ming-Nufer im Duell um den letzten freien Startplatz für die WM-Abfahrt gegen Michelle Gisin durch und komplettiert damit das Schweizer Aufgebot am Samstag.

Die bereits gesetzten Lara Gut-Behrami und Corinne Suter mischen vorne mit, können aber nicht ganz mit der überragenden Österreicherin Mirjam Puchner mithalten. Mehr anzeigen

Unter nahezu perfekten Bedingungen absolvieren die Frauen am Mittwochmorgen ihr zweites von drei Trainings für die WM-Abfahrt in Saalbach, die am Samstag auf dem Programm steht. Für Priska Ming-Nufer und Michelle Gisin gilt es allerdings bereits ernst. Denn nur eine der beiden darf am Samstag zum Rennen antreten.

Das teaminterne Duell um den letzten freien Schweizer Startplatz geht klar an Ming-Nufer. Mit einem Rückstand von 1.36 Sekunden fährt sie in die Top 10 und ist damit klar vor Gisin, die beinahe 3 Sekunden auf die Bestzeit verliert.

Ming-Nufer wird zum zweiten Mal in einer WM-Abfahrt dabei sein. Vor zwei Jahren in Méribel in Savoyen belegte sie Rang 11. Wie Gisin hatte sie die Selektionskriterien, einmal eine Klassierung unter den ersten 7 oder zwei Klassierungen in den ersten 15, für die diesjährige WM lediglich zur Hälfte erfüllt. In Beaver Creek, Colorado, belegte sie Platz 14.

Puchner dominiert – Gut-Behrami und Suter vorne dabei

Bereits vor dem zweiten Training für das Rennen gesetzt waren Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Malorie Blanc, die in St. Anton mit Rang 2 überraschen konnte. Blanc hält am Mittwoch nicht mit den Schnellsten mit und verliert beinahe vier Sekunden auf die Bestzeit.

Ganz anders Gut-Behrami. Die Siegerin des ersten Trainings mischt erneut vorne mit. Die Tessinerin verliert zwar über eine Sekunde auf die überragende Mirjam Puchner, landet aber dennoch auf Platz 4. Unmittelbar dahinter reiht sich Corinne Suter mit einem Rückstand von 1.2 Sekunden ein.

Die Top 10 des zweiten Trainings zur WM-Abfahrt

Bild: FIS

Videos aus dem Ressort

Priska Ming-Nufer im Emoji-Quiz: «Das ist irgendwo in Italien» Speed-Spezialistin Priska Ming-Nufer stellt sich dem Strecken-Emoji-Quiz von blue Sport – und hat bei gewissen Aufgaben durchaus ihre liebe Mühe. 23.01.2025