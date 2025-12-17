  1. Privatkunden
Kildes Comeback-Story Mit der Kraft der Liebe zurück zum Erfolg?

dpa

17.12.2025 - 12:00

Ein Herz und eine Seele: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde.
Ein Herz und eine Seele: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde.
KEYSTONE

Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde steht auch bei den Speed-Rennen in Gröden im Fokus. Die Rückkehr des Norwegers ist eine bemerkenswerte Geschichte über Leben, Tod und Liebe – nicht nur zum Sport.

DPA

17.12.2025, 12:00

17.12.2025, 12:05

Mit ihren schroffen Felswänden können die Dolomiten regelrecht furchteinflössend wirken. Auf Aleksander Aamodt Kilde aber üben sie eine fast schon magische Anziehungskraft aus. Fünf Weltcup-Rennen hat Norwegens Ski-Star in Gröden bereits gewonnen. Auch diese Woche jagt er wieder die legendäre Saslong-Piste in Südtirol hinunter. Es ist das nächste Kapitel einer beeindruckenden Comeback-Geschichte. Einer Geschichte von Leben, Tod und Kildes grosser Liebe – nicht nur zum alpinen Skisport.

Fast zwei Jahre Leidenszeit

«Wir sind der Fels in der Brandung füreinander», sagte Kilde zuletzt in mehreren Interviews über seine Verlobte, die amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin. Ohne sie, gab er zu verstehen, hätte er die fast zweijährige Leidenszeit, die hinter ihm liegt, nie so überstanden. Der 33-Jährige hat oft über diese Zeit gesprochen, seit er Ende November unter grossen Emotionen – und Tränen der Rührung bei Shiffrin – in den Weltcup zurückgekehrt ist. Sie sagt viel aus. Über Kilde im Speziellen und diesen Hochrisikosport im Allgemeinen.

«Wahnsinn – ein Traum». Kilde-Comeback rührt Verlobte Shiffrin zu Tränen

«Wahnsinn – ein Traum»Kilde-Comeback rührt Verlobte Shiffrin zu Tränen

Die Gefahr fährt immer mit. Auch, wenn Kilde und Co. ab Donnerstag (11.45 Uhr) in Gröden zwei Abfahrten und einen Super-G bestreiten. Das erste der drei Rennen ersetzt jenes, das Anfang Dezember in Beaver Creek (USA) abgesagt worden war. Auf die Alpin-Asse wartet ein hartes Programm. Wie einst in Wengen, wo Kilde im Januar 2024 so schwer gestürzt und einem tragischen Schicksal womöglich nur knapp entkommen war. Auch in der Schweiz standen damals drei Rennen an – und das auf der längsten Piste im ganzen Weltcup.

Etliche Operationen und eine Infektion

Nachdem Kilde im dritten Lauberhorn-Rennen des besagten Winters mit voller Wucht in den Fangzaun gekracht war und sich schwer an Wade und Schulter verletzt hatte, war lange nicht abzusehen, ob er überhaupt jemals auf die grosse Ski-Bühne zurückkehren würde. 22 Monate war der «Wikinger» raus. Etliche Operationen musste er über sich ergehen lassen. Zwischendurch sass er im Rollstuhl. Eine Infektion in der Schulter erschwerte den Heilungsverlauf. Kilde wurde psychisch und physisch gefordert wie nie zuvor in seinem Leben.

Shiffrin, um deren Hand er in dieser Zeit anhielt und die im November 2024 bei ihrem Heimrennen in Killington selbst schwer stürzte, war dabei stets an Kildes Seite. «Seine Positivität und sein Glauben während seiner Verletzung und der Reha waren eine besondere Inspiration für mich», sagte Shiffrin, die fünfmalige Gesamtweltcupgewinnerin, diesen Sommer über ihren Lebensgefährten.

Rechtzeitig zu Olympia wieder in Topform?

Seinen Eltern habe er vom Krankenbett aus versprochen, keine Abfahrten mehr zu fahren, berichtete Kilde selbst einmal. Nun steht er doch wieder am Start. Weil er für diesen Sport geboren worden sei, wie er erklärte. Die Faszination, die er dafür verspürt, drängt die Ängste vor dem, was womöglich passieren könnte, an den Rand. Wie bei so vielen Abfahrts-Assen. Von denen nicht nur Kilde in den vergangenen Jahren stürzte und schlimme Blessuren davontrug.

Lange Verletztenliste. Für diese Ski-Stars ist der Olympia-Traum schon geplatzt

Lange VerletztenlisteFür diese Ski-Stars ist der Olympia-Traum schon geplatzt

In die Top Ten hat es Kilde bei bislang drei Auftritten in dieser Saison noch nicht geschafft. Doch nicht wenige Experten glauben, dass der Gesamtweltcupsieger von 2020 bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar wieder um einen Podestplatz mitfahren könnte. Vor knapp vier Jahren in Peking holte Kilde Silber in der Kombination und Bronze im Super-G. Gibt's 2026 wieder eine olympische Medaille? Die Männer-Rennen finden in Bormio statt. Auf der Stelvio-Piste, die noch mal berüchtigter ist als die Saslong in den Dolomiten.

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

STORY: Dienstagabend in Doha. Hier wurden bei einer Gala die Weltfussballer des Jahres von der Fifa gekürt. Gewonnen hat unter anderem die 27-jährige Spanierin Aitana Bonmatí, die für den FC Barcelona spielt. Die Auszeichnung bekam sie bereits zum dritten Mal in Folge.  Bei den Männern wurde der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé von Paris St. Germain zum  Fifa-Weltfussballer des Jahres gekürt. Als Welttrainer 2025 erhielt der Spanier Luis Enrique die Auszeichnung. Er hatte den Verein Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League geführt. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vorigen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Trainerin.

Winterthur – Thun 1:4

Winterthur – Thun 1:4

St.Gallen – Sion 3:1

St.Gallen – Sion 3:1

