Schock in St. Moritz Im Helikopter abtransportiert: Michelle Gisin stürzt im Abfahrtstraining schwer

Syl Battistuzzi

11.12.2025

Gisins Sturz im Video

Gisins Sturz im Video

Die Schweiz bangt um Michelle Gisin. Sie stürzt im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer.

11.12.2025

Michelle Gisin stürzt im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten in St. Moritz schwer. Sie wird mit dem Helikopter abtransportiert. Angaben über Verletzungen gibt es noch keine.

Sandro Zappella

11.12.2025, 11:49

11.12.2025, 13:04

Gisin kam nach einer guten Minute Fahrzeit zu Fall, nachdem es ihr die Ski verschnitten hatte. Die Engelbergerin rutschte danach ungebremst in die Sicherheitsnetze und blieb dort liegen. Gisin wurde sofort erstversorgt und für den Abtransport mit dem Helikopter vorbereitet. Mit diesem wurde die Schweizerin rund eine halbe Stunde nach dem Sturz in die Klinik Gut in St. Moritz geflogen, um genauer untersucht zu werden. 

Die Mediziner und Sanitäter im Einsatz: Michelle Gisin wird nach ihrem schweren Sturz abtransportiert
Die Mediziner und Sanitäter im Einsatz: Michelle Gisin wird nach ihrem schweren Sturz abtransportiert
sda

Wie der «Blick» schreibt, sei Gisin voll ansprechbar und habe nach ihrem Sturz gar noch Sprüche gemacht. Eine schwere Verletzung könne aber dennoch nicht ausgeschlossen werden. 

Schweizer Verletzungsmisere

Mit Gisins Sturz setzt sich das Pech im Schweizer Frauen-Team fort. Lara Gut-Behrami fällt nach der schweren, im Training in Copper Mountain, Colorado, erlittenen Knieverletzung für die gesamte Saison aus.

Corinne Suter muss wegen am vergangenen Mittwoch im Training in St. Moritz zugezogenen Verletzungen rund einen Monat pausieren. Untersuchungen ergaben bei der Abfahrts-Olympiasiegerin einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel sowie eine Prellung des linken Kniegelenks. Zudem wurde eine Fraktur im rechten Rückfussbereich festgestellt.

Noch am Mittwoch sagte Gisin anlässlich eines Medientermins, dass es ihr wahnsinnig weh tue, dass Lara und Corinne nicht dabei sein können. Nun scheint es, als sei sie selbst die nächste auf der Verletztenliste der Frauen von Swiss-Ski.

Hählen fährt mit Startnummer 56 Bestzeit

Das zweite Abfahrtstraining wurde nach dem üblen Sturz von Gisin zwar fortgesetzt, die Resultate aber zur Nebensache. Immerhin gibt es diesbezüglich noch positive Schweizer Nachrichten zu vermelden. Joana Hählen fuhr mit Startnummer 56 zur Bestzeit. 

In St. Moritz steht an diesem Freitag (10.15 Uhr) die erste Abfahrt der Saison auf dem Programm.

Die Resultate des 2. Abfahrtstrainings

  • 1. Joana Hählen (SUI)
  • 2. Ester Ledecka (CZE) + 0,13
  • 3. Sofia Goggia (ITA) + 0,21
  • 4. Laura Pirovano (ITA) +0,22
  • 5. Emma Aicher (GER) + 0,23 – aber disqualifiziert
  • 6. Breezy Johnson (USA) + 0,24
  • 7. Kira Weidle-Winkelmann (GER) + 0,26
  • 8. Laura Gauche (FRA) + 0,27
  • 9. Nina Ortlieb (AUT) + 0,48
  • 10. Anna Schilcher (AUT) + 0,63
