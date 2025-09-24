Der tödlich verunglückte Ski-Fahrer Matteo Franzoso. Imago

Am Dienstag wurde der am 15. September verstorbene Matteo Franzoso in Sestriere beerdigt. Die Mutter des Ski-Talents und dessen Freundin verabschieden sich mit emotionalen Worten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingssturz in Chile am 15. September verstorben und wurde am Dienstag in Sestriere beerdigt.

Die Kirche reichte nicht aus, um alle Trauernden zu fassen; seine Mutter verabschiedete sich mit emotionalen Worten und appellierte an mehr Sicherheit im Skisport.

Franzosos Freundin Alice Vanni teilte auf Instagram ihre tiefe Trauer und Erinnerungen an ihre gemeinsame Liebe. Mehr anzeigen

Nach einem schlimmen Trainingssturz in Chile ist der italienische Skirennfahrer Matteo Franzoso am 15. September verstorben – einen Tag vor seinem 26. Geburtstag. Ein Unglück, das im Ski-Zirkus niemanden kalt lässt. Die Kirche sei zu klein gewesen, um alle Menschen aufzunehmen, die nach Sestriere gekommen seien, um an der Beerdigung von Franzoso teilzunehmen, beschreibt «La Repubblica» die traurige Szenerie.

A Sestriere i funerali di Matteo Franzoso, il grido della mamma: “Ora più sicurezza sugli sci” https://t.co/D91OXC6qKP — Repubblica Torino (@rep_torino) September 23, 2025

Bei der Trauerfeier spricht auch Franzosos Mutter Olga: «Fahre weiter Ski, mein Lieber, das, was du seit deiner Kindheit immer gerne gemacht hast. Im Himmel warten Freunde und Fans auf dich. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.» Franzoso habe schon als Kind von den Olympischen Spielen geträumt, erzählt die Mutter und meint: «Du bist unser Held. Für mich hast du Olympia schon gewonnen.» Sie hoffe, dass der Tod nicht umsonst gewesen sei und der Skisport in Zukunft sicherer werde, so der Appell der trauernden Mutter.

«Was wir füreinander waren, das sind wir noch»

In den Stunden nach der Beerdigung gewährt auch die zutiefst erschütterte Freundin Alice Vanni einen Einblick in ihr Seelenleben. Auf Instagram postet sie eine Reihe von Fotos, wo man die beiden als glückliches Paar sieht. Den dazugehörigen Text leitet Vanni mit den Worten ein: «Der Tod ist nichts. Ich bin nur auf die andere Seite gegangen: So, als wäre ich im Nebenzimmer. Ich bin immer ich, und du bist immer du. Was wir füreinander waren, das sind wir noch.» Beim Gedanken, dass ihr Freund nur im Nebenzimmer sei, bleibe ihr die Luft weg. Was bleibt ist die Liebe: «Ich werde dich und unsere Liebe beschützen, heute, morgen und für immer.»