«Fahre weiter Ski im Himmel» Mit rührenden Worten nimmt Franzosos Mutter Abschied von ihrem Sohn

Patrick Lämmle

24.9.2025

Der tödlich verunglückte Ski-Fahrer Matteo Franzoso.
Der tödlich verunglückte Ski-Fahrer Matteo Franzoso.
Imago

Am Dienstag wurde der am 15. September verstorbene Matteo Franzoso in Sestriere beerdigt. Die Mutter des Ski-Talents und dessen Freundin verabschieden sich mit emotionalen Worten.

Patrick Lämmle

24.09.2025, 10:53

24.09.2025, 10:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingssturz in Chile am 15. September verstorben und wurde am Dienstag in Sestriere beerdigt.
  • Die Kirche reichte nicht aus, um alle Trauernden zu fassen; seine Mutter verabschiedete sich mit emotionalen Worten und appellierte an mehr Sicherheit im Skisport.
  • Franzosos Freundin Alice Vanni teilte auf Instagram ihre tiefe Trauer und Erinnerungen an ihre gemeinsame Liebe.
Mehr anzeigen

Nach einem schlimmen Trainingssturz in Chile ist der italienische Skirennfahrer Matteo Franzoso am 15. September verstorben – einen Tag vor seinem 26. Geburtstag. Ein Unglück, das im Ski-Zirkus niemanden kalt lässt. Die Kirche sei zu klein gewesen, um alle Menschen aufzunehmen, die nach Sestriere gekommen seien, um an der Beerdigung von Franzoso teilzunehmen, beschreibt «La Repubblica» die traurige Szenerie.

Bei der Trauerfeier spricht auch Franzosos Mutter Olga: «Fahre weiter Ski, mein Lieber, das, was du seit deiner Kindheit immer gerne gemacht hast. Im Himmel warten Freunde und Fans auf dich. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.» Franzoso habe schon als Kind von den Olympischen Spielen geträumt, erzählt die Mutter und meint: «Du bist unser Held. Für mich hast du Olympia schon gewonnen.» Sie hoffe, dass der Tod nicht umsonst gewesen sei und der Skisport in Zukunft sicherer werde, so der Appell der trauernden Mutter.

Nach Tod von Teamkollege. Innerhofer: «Ich habe keine Kraft, wie soll ich da ans Skifahren denken?»

Nach Tod von TeamkollegeInnerhofer: «Ich habe keine Kraft, wie soll ich da ans Skifahren denken?»

«Was wir füreinander waren, das sind wir noch»

In den Stunden nach der Beerdigung gewährt auch die zutiefst erschütterte Freundin Alice Vanni einen Einblick in ihr Seelenleben. Auf Instagram postet sie eine Reihe von Fotos, wo man die beiden als glückliches Paar sieht. Den dazugehörigen Text leitet Vanni mit den Worten ein: «Der Tod ist nichts. Ich bin nur auf die andere Seite gegangen: So, als wäre ich im Nebenzimmer. Ich bin immer ich, und du bist immer du. Was wir füreinander waren, das sind wir noch.» Beim Gedanken, dass ihr Freund nur im Nebenzimmer sei, bleibe ihr die Luft weg. Was bleibt ist die Liebe: «Ich werde dich und unsere Liebe beschützen, heute, morgen und für immer.»

Ski alpin. Schmidhalter Lehmanns Nachfolger als OK-Präsident

«Du warst glücklich wie ein Kind». So emotional verabschiedet sich Mattia Casse vom verstorbenen Teamkollegen

«Ich würde lügen, wenn ...». Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab

In Zaun neben Piste geknallt. «Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm

Fataler Trainingssturz. Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Levante - Real Madrid 1:4

LALIGA | 6. Runde | Saison 25/26

23.09.2025

Dembélé und Bonmati mit Ballon d'Or ausgezeichnet

STORY: Der Ballon d'Or für Ousmane Dembélé in Paris am Montag. Der Fussballer vom Verein Paris Saint-Germain wurde damit zum weltbesten Spieler der Saison gekürt. Der 28-jährige Stürmer konnte die Tränen nicht zurückhalten.  «Also, ich hatte nicht vor zu weinen. Ich wollte stark bleiben und allen danken und so weiter, aber als ich anfing, über meine Familie zu sprechen, stauten sich meine Emotionen und ich musste sie rauslassen.» // «Damit geht eine sehr schöne Saison 2024/25 zu Ende, in der wir meiner Meinung nach den Weltfussball dominiert haben. Wir sind sehr glücklich und wollen das natürlich noch einmal erleben, weil es wunderschön ist.» Er liess seinen Klubkollegen Vitinha hinter sich, ausserdem das spanische Wunderkind Lamine Yamal vom FC Barcelona. Yamal wurde als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet.  Barcelonas Serienpokalgewinnerin Aitana Bonmati erhielt am Montag ebenfalls einen Ballon d'Or, einen goldenen Fussball also, und gilt somit als weltbeste Spielerin der Saison.  «Ich denke, Fussball erkennt Talent, Wissen und Magie an. Und ich denke, davon gibt es in Spanien jede Menge. Deshalb bin ich sehr stolz, Teil dieser Generation von Frauen und Männern zu sein, denn ich glaube, alle unsere Barca-Teams haben einen ähnlichen Spielstil. Wir versuchen, der ganzen Welt unseren einzigartigen Stil zu zeigen.» Es war der dritte Ballon d'Or für Bonmati.  Beste Trainerin wurde die Niederländerin Sarina Wiegman. Sie hatte England 2025 erneut zum Titel geführt. Als bester Trainer wurde erwartungsgemäss Luis Enrique geehrt, der PSG zum Champions-League-Titel geführt hatte. Der Ballon d'Or wird von der französischen Fussball-Fachzeitschrift France Football vergeben. 

23.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Davide Chiumiento galt als Jahrhunderttalent, wechselte mit 15 zu Juventus, auch Moreno Costanzo war ein Hochbegabter. Nun führen die Ostschweizer eine Fussballschule. Bei blue sprechen sie über Kinderträume, leere Versprechungen und ihre Karrieren.

23.09.2025

Levante - Real Madrid 1:4

Dembélé und Bonmati mit Ballon d'Or ausgezeichnet

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

