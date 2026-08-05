Lara Gut-Behramis Karriere endet anders als erhofft: Nach ihrer schweren Verletzung kehrt die 35-Jährige nicht mehr in den Weltcup zurück. Gerade weil sie auf ein Comeback verzichtet und ihre Gesundheit über einen letzten Triumph stellt, setzt sie zum Abschied ein starkes Zeichen.

Darum geht’s Lara Gut-Behrami beendet ihre Karriere nach einer schweren Verletzung ohne Abschiedsrennen. Sie verzichtet bewusst auf ein Comeback, um ihre langfristige Gesundheit nicht zu gefährden.

Der bewusste Verzicht auf ein Comeback unterstreicht ihre Reife. Sie beendet ihre Karriere zu ihren eigenen Bedingungen und nicht aus dem Wunsch, sich nochmals beweisen zu müssen.

Nach zwei Jahrzehnten im Spitzensport schlägt Gut-Behrami ein neues Kapitel auf. Sie blickt mit Dankbarkeit auf ihre Karriere zurück – was wir ebenfalls tun sollten. Zusammenfassung erstellt mit

Die Karriere von Lara Gut-Behrami geht ohne richtiges Abschiedsrennen zu Ende. Der Riesenslalom in Sölden im Oktober 2025, bei dem sie aufs Podest fuhr, war das letzte von exakt 400 Weltcup-Rennen der Tessinerin. Nur einen Monat später stürzte die Tessinerin beim Super-G-Training in Copper Mountain so schwer, dass ihre Abschiedssaison abrupt endete. Die 35-Jährige liess bis heute offen, ob sie sich nochmals zurückkämpfen wird. Nun verriet Gut-Behrami, dass dies nicht der Fall sein wird. In einem Dankesbrief schreibt sie, dass sie trotz 20 Jahren Spitzensport, Stürzen und Verletzungen keine wiederkehrenden Schmerzen habe und auch keine haben möchte.

Es ist genau diese Reife, welche sie in den letzten Jahren erlangte und auch auszeichnete. Die Olympischen Spiele in Italien hätten ein letztes grosses Hurra werden sollen. In Italien, wo sie seit Jahren lebt, hätte sie der Skiwelt zu gerne ein letztes Mal ihr Können gezeigt. Es wurde ihr verwehrt. Doch Gut-Behrami, die zurecht mit Stolz auf ihre Karriere zurückblickt, kann loslassen. Sie will nicht ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um möglicherweise an der Heim-WM im Februar 2027 in Crans-Montana nochmals Medaillen zu gewinnen.

Während andere Ski-Stars wie Lindsey Vonn oder Federica Brignone genau das taten und wohlmöglich bleibende Schäden von ihren Verletzungen tragen werden, hat Gut-Behrami eingesehen, dass sie niemandem mehr etwas beweisen muss. Sie ist die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin der Geschichte. Olympiasieg, doppeltes WM-Gold, zwei Gesamtweltcupsiege und 48 Siege im Weltcup – die 35-Jährige hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gut-Behrami kann zufrieden in den Spiegel schauen und glücklich zurücktreten. So, dass sie gesund ins nächste Kapitel ihres Lebens starten kann.

Rückblick mit Glücksgefühlen

Dass bei Gut-Behrami viel geschehen und die Verbissenheit der Lockerheit gewichen ist, erlebe ich im Sommer 2026, als ich sie zum Interview treffe. Die sonst nicht immer nahbare Tessinerin ist tiefenentspannt, zufrieden und glücklich. Sie macht sich weniger Druck als in den Jahren zuvor. Vielleicht, weil sie ihr Karriereende für nach Milano/Cortina fest eingeplant hat. Gut-Behrami plant als Investorin sogar schon für die Karriere nach der Karriere. Gut-Behrami spricht auch offen wie selten zuvor über ihre Familie, Ehemann Valon Behrami und den Wunsch, einst selbst Kinder zu haben.

08:26 Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Ski-Profi. Die Tessinerin spricht im Interview mit blue Sport über ihre Zukunftspläne, Familiengründung und ihre neue Rolle als Investorin und Beraterin.

Das war nicht immer so. Lara Gut-Behrami steht seit ihrem 16. Lebensjahr, als sie in St. Moritz sensationell auf Rang 2 fuhr, im Rampenlicht. Sie hat früh gelernt, eine Schutzwand um sich herum aufzubauen. In einer Zeit, als Swiss-Ski nicht mehr an Siege gewohnt war, musste sie direkt von der Skihoffnung zur Erfolgsgarantin werden. Sie tat dafür alles, was es brauchte, traf dafür auch unpopuläre Entscheide. Immer wieder musste sie den höchsten Ansprüchen genügen. Meist musste sie es nicht nur sich selbst beweisen, sondern der ganzen Ski-Schweiz.

Sie tat das mit Bravour, hat immer abgeliefert und dem immensen Druck standgehalten. Und dennoch galt sie oft als launisch, wurde teilweise von Fans und Medien missverstanden. Weil sie einfach tat, was es ihrem Verständnis nach brauchte, um den höchsten Ansprüchen – von Innen und Aussen – gerecht zu werden.

In ihren Abschiedsworten spricht Gut-Behrami davon, dass sie ein tiefes Glücksgefühl empfinde, wenn sie an die schönen Erinnerungen denke, welche ihr der Skisport gegeben hat. Diese Glücksgefühle sollten wir alle mit ihr teilen.

Danke Lara.

Nicht für all die Erfolge, bei denen du uns in den Wohnzimmern oder an der Skistrecke hast jubeln lassen. Danke, dass du immer deinen Weg gegangen bist und der Welt zeigst, dass man mit Würde und zufrieden abtreten kann – auch wenn der Traum mit Heimolympia ein anderer war.