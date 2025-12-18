Frederik Möller mit üblem Sturz 18.12.2025

Auch in der Abfahrt in Gröden gab es wieder einen schlimmen Sturz zu beklagen. Dieses Mal erwischte es den Norweger Fredrik Möller.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Triumph der beiden Schweizer Marco Odermatt und Franjo von Allmen bei wechselhaften Bedingungen in Gröden wird vom schweren Sturz des Norwegers Fredrik Möller überschattet.

Der 25-Jährige hatte an den berüchtigten Kamelbuckeln Probleme, verlor bei einem Sprung die Kontrolle und knallte mit voller Wucht auf die Piste. Er wurde lange behandelt und schliesslich abtransportiert. Mehr anzeigen

Die Top-Fahrer haben die Pista Saslong endlich bewältigt, als auch die Athleten mit höherer Startnummer ran dürfen. Während des Rennens kam es aufgrund der eingeschränkten Sicht mehrmals zu Unterbrüchen.

Und einige Fahrer haben arge Probleme mit den Kamelbuckeln, werden dort ausgehebelt und stürzen dann beim Sprung. Der Italiener Nicolo Molteni (Startnummer 44) ist noch glimpflich davongekommen, den Norweger Fredrik Möller mit der Startnummer 45 erwischt es nach dreissig Fahrsekunden heftiger – der 25-Jährige knallt aus etwa sechs Metern Höhe voll auf die harte Piste.

Möller muss schliesslich mit dem Helikopter abtransportiert werden – das Rennen wird nach einem längeren Unterbruch aber fortgesetzt. Noch gibt es keine Angaben über den Gesundheitszustand von Möller.