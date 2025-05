Justin Murisier hat eine weitere Reha vor sich Keystone

Justin Murisier muss sich am Dienstagmorgen aufgrund eines Bandscheibenvorfalls am Rücken operieren lassen.

Keystone-SDA SDA

Für den 33-jährigen Walliser war es die zweite Operation in diesem Jahr, nachdem er sich im April bereits am rechten Knie einem Eingriff hatte unterziehen müssen.

Verläuft die Reha wie gewünscht, sollte Murisier planmässig mit dem Team das Schneetraining wieder aufnehmen können. «Ich werde mich auch von diesem gesundheitlichen Rückschlag erholen und mich zurückkämpfen», liess er sich in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski zitieren. Murisier gewann im vergangenen Dezember mit dem Sieg in der Abfahrt in Beaver Creek, Colorado, sein erstes Weltcuprennen.