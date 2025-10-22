Michelle Gisin: «Muss es immer noch schwieriger und noch schneller werden?» 06.10.2025

Am Wochenende startet in Sölden die neue Ski-Saison. Auch diesen Winter dürfte die Sicherheit wieder ein grosses Thema werden. Michelle Gisin nimmt an einer Medienkonferenz auch die Athlet*innen in die Pflicht.

Am kommenden Samstag startet in Sölden für die alpinen Skifahrerinnen und Skifahrer die Weltcup-Saison 2025/26. Neben Podestplätzen, Siegen und Jubel wird aber ein weiteres Thema auch diesen Ski-Winter begleiten: Die Sicherheit der Athlet*innen.

An eine Pressekonferenz von Swiss Ski vor dem Saisonstart sagt Michelle Gisin: «Ich bin nicht sicher, ob man nicht langfristig mal zusammen an den Tisch sitzen sollte und besprechen: Wo wollen wir hin? Was ist der Weg und wie können wir es entschärfen und da auch die Athleten involvieren? Weil wir sind schlussendlich diejenigen, die am Start stehen.»

Dass schon vor dem Saisonstart die Sicherheits-Debatte wieder geführt wird, hängt auch mit einem tragischen Unfall zusammen. Am 15. September ist der italienische Weltcup-Abfahrer Matteo Franzoso bei einem Trainingsunfall in Chile ums Leben gekommen. Gisin sagt dazu: «Es ist furchtbar, es ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, es haben sehr viele Athleten gekämpft, viele sind immer noch am Kämpfen, ich denke da vor allem auch ans italienische Team. Für die Familie ist es eine Horror-Vorstellung.»

Gisin streicht dabei auch heraus, dass sich schwere oder sogar tödliche Unfälle beginnen, ein bisschen zu häufen: «Ich glaube schon, dass wir da sehr fest über die Bücher müssen. Ich glaube, dass wir am Limit sind.»

Ist es nicht schwer, war es zu einfach

Gisin erinnert sich auch an die Frauen-Rennen auf der Olympia-Strecke in Cortina d'Ampezzo: «Dass wir in drei Tagen über 30 Stürze haben, das kann es einfach nicht sein.» Es seien dort vor allem auch viele Athletinnen gestürzt, die eigentlich nie stürzen, sondern wahnsinnig sichere Fahrerinnen seien: «Ich glaube schon, dass wir immer mehr ans Limit kommen. Dort müssen wir uns schon auch Gedanken machen, von allen Seiten, nicht nur die FIS und die nationalen Verbände.»

Gisin nimmt auch die Athlet*innen in die Pflicht. «Muss es immer noch schwieriger und noch schneller werden?» Skifahrer*innen hätten oft die Tendenz, bei Rennen, die etwas weniger schwer seien, gleich auszurufen: «Ach, das war jetzt ein einfaches Rennen.» Gisin hält fest, dass man am TV ohnehin nicht sehe, ob die Athleten mit 120 oder 130 km/h fahren. Deshalb müssen alle zusammen einen Weg finden, um die vielen folgenschweren Unfälle zu verhindern: «Das darf einfach nicht normal werden. Es muss das Gegenteil sein. Unser Schutz ist halt minimal und da muss man das Schutzkonzept gesamtheitlicher betrachten.»