Wendy Holdener verpasste an den Olympischen Spielen die erhoffte Medaille. Bild: Keystone

Swiss-Ski muss den erfahrenen Trainer Jörg Roten ziehen lassen, der auf die neue Saison überraschend Rennchef bei Stöckli wird. Damit verliert Wendy Holdener ihren Coach und der Verband gerät unter Zugzwang.

Wendy Holdener verliert ihren wichtigsten Trainer. Nach zwei Jahren Zusammenarbeit kehrt Jörg Roten der Technik-Spezialistin den Rücken und schliesst sich Stöckli an, wo er die Nachfolge des überraschend abtretenden Marc Gisin übernimmt. Der Walliser zählt du den erfahrensten Trainern im Weltcup und betreute vor Holdener schon Daniel Albrecht, Carlo Janka oder Henrik Kristoffersen.

«Ich habe Wendy vor einem Monat gesagt, dass ich aufhöre. Es war ein gutes Gespräch. Sie freut sich für mich», sagt Roten über die Trennung von Holdener. Sorgen um die Zukunft der 32-Jährigen macht er sich keine: «Ich habe selten eine Athletin erlebt, die so professionell und motiviert arbeitet wie Wendy. Sie bringt alles mit, um grosse Erfolge zu feiern.»

Auch Rast braucht neuen Coach

«Yoyos Abgang schmerzt. Er arbeitet geradlinig und präzise. So jemanden ersetzt man nicht einfach», bedauert Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor. Der Abgang von Roten bringt auch Swiss Ski unter Druck. Denn nebst Holdener braucht auch Camille Rast einen neuen Trainer, nachdem ihr Coach Denis Wicki beim Olympia-Slalom zum letzten Mal an ihrer Seite stand.

Die Suche nach den Nachfolgern ist im Gang, bis April will man fündig werden. Als wahrscheinlich gilt gemäss dem «Blick» eine interne Lösung wie etwa Christian Brill, der Holdener seit Jahren als Konditionstrainer begleitet. Oder wie der abwandernde Roten sagt: «Ein Top-Mann.»

Das könnte dich auch interessieren