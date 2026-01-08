Marco Schwarz sucht seine Form. IMAGO

Österreichs Slalomfahrer finden nicht in die Spur: Die magere Bilanz der bisherigen Weltcup-Saison setzt sich in Madonna fort – vor den Klassikern ist das Selbstvertrauen auf dem Tiefpunkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die österreichischen Slalomfahrer stecken in einer sportlichen Krise: Beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio schafften es nur zwei ÖSV-Athleten in die Punkteränge, der beste wurde Zwölfter.

Leistungsträger wie Marco Schwarz und Manuel Feller enttäuschten erneut deutlich, was den Druck vor den Klassikern weiter erhöht.

Cheftrainer Marko Pfeifer kritisiert fehlende Konsequenz und Risikobereitschaft und fordert von seinen Fahrern vollen Einsatz, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Mehr anzeigen

Die österreichischen Slalomfahrer erleben im Weltcup derzeit eine schwierige Phase. Beim Nacht-Slalom von Madonna di Campiglio setzte es den nächsten Rückschlag ab: Nur zwei ÖSV-Athleten holten Weltcuppunkte, mehrere (vermeintliche) Leistungsträger scheiterten früh.

Der beste Österreicher war Michael Matt mit Rang 12, gefolgt von Johannes Strolz auf Platz 17 – Zahlen, die den aktuellen Leistungsstand des Teams schonungslos offenlegen. Die stolze Skination hat nach fünf Slaloms nur einen 6. Rang (Dominik Raschner in Gurgl) vorzuweisen – eine magere Ausbeute.

Besonders deutlich fiel in Madonna das Fazit von Marco Schwarz aus, der den zweiten Durchgang klar verpasste und seine Leistung ohne Umschweife bewertete: «Es war einfach schlecht.» Der Kärntner verzichtete auf Ausreden und machte klar, dass die Verantwortung allein bei ihm liege: «Das hatte mit Slalomfahren nichts zu tun», ärgerte sich Schwarz, der sich an gleicher Stelle 2023 noch den Sieg holte.

Auch Manuel Feller, im vorletzten Winter noch Slalom-Gesamtsieger, schied früh aus und blieb erneut deutlich unter den Erwartungen. Der Tiroler wartet weiter auf ein Resultat, das seinem Anspruch gerecht wird.

Der 33-jährige Tiroler ist der letzte Ösi, der ein Rennen gewann (beim Weltcup-Finale Ende Februar 2024 in Palisades Tahoe). In Madonna schreibt Feller den zweiten Nuller in diesem Winter. «Wenn ich nicht riskiere, bist du schnell einmal 15. oder 20. – dafür fahre ich nicht Ski, ich will weiter nach vorn», betont Feller, der in diesem Winter noch auf seine erste Platzierung in den Top Ten wartet.

ÖSV-Chefcoach fordert Vollgas

Cheftrainer Marko Pfeifer erinnert bei ORF (via «Krone») daran, dass vor nicht allzu langer Zeit jeder den Schwung und die Linie von Feller nachgeahmt habe. Nun würden die meisten so fahren. «Es wird sehr frech gefahren, ein kurzer Druck. Es wird immer brutaler. Wenn du das nicht von oben bis unten durchziehst und ein bisschen mit Reserve fährst, wirst du gleich durchgereicht», hält er fest.

«Es geht nur mit Vollgas», betonte Pfeifer und verwies auf die extrem dichte Spitze im Weltcup. Kleine Fehler hätten sofort grosse Konsequenzen. Pfeifers Fazit nach dem Auftritt seiner Schützlinge: «So können wir nicht zufrieden sein.» Er hofft, dass seine Fahrer den Weg aus der sportlichen Krise finden: «Jedes Rennen, das vergeht, in dem man nicht das Resultat hat, nagt am Selbstvertrauen.»

Pfeifer übt aber auch Kritik an der Kurssetzung. «Die ist teilweise im Weltcup zu leicht», findet er. Ihm missfiel vor allem der erste Durchgang. Immerhin sei der zweite Lauf «schon spannender» gewesen. Das Lob kommt nicht überraschend. Schliesslich hat ihn der österreichische Trainer Robert Füss gesteckt. Pfeifers Wunsch: «Es gehören schon ein bisschen schwierigere Kurse in den Weltcup.»

Unabhängig von der Kusssetzung: Vor den anstehenden Klassikern in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming stehen die österreichischen Slalomfahrer unter grossem Druck.

