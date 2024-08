Marco Odermatt über die neuen Zermatt-Pläne: «Allerbeste Werbung für den Skisport.» KEYSTONE

Mit den Weltcup-Rennen in Zermatt wollte es bis anhin nicht klappen. Mit einer neuen Strecke soll es aber ab 2027 mit Wettkämpfen beim Matterhorn so weit sein. Marco Odermatt findet Gefallen daran.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab 2027 könnten wieder Weltcup-Rennen in Zermatt auf dem Programm stehen.

Bernhard Russi hat der Zermatter Bevölkerung Vorschläge für eine Strecke auf der Gornergrat-Seite gemacht. Die Rennen auf der Gran Becca sind wohl Geschichte.

Das OK der Zermatt-Rennen ist im Austausch mit der FIS. Im Verlauf des Septembers werde die Destination Stellung beziehen. Mehr anzeigen

Die FIS hat die Weltcup-Rennen in Zermatt aus dem Rennkalender gestrichen. Nach den fehlgeschlagenen Anläufen sah der Verband keine Zukunft mehr für die Abfahrten am Fusse des Matterhorns.

Nun bahnt sich eine Wende an. Wie «Blick» berichtet, soll die FIS interessiert an einer Weltcup-Abfahrt in Zermatt sein. Zwar scheint das Vorhaben auf der Gran Becca mit dem Start in der Schweiz und der Ankunft in Italien endgültig Geschichte zu sein, ein neuer Plan wurde der FIS aber bereits ausgebreitet.

Bernhard Russi schlägt neue Streckenführung vor

Ab 2027 könnte die Gornergrat-Abfahrt ihr Comeback feiern – zumindest ein Teil davon. Die Strecke auf der östlichen Seite Zermatts gehörte bis in die 60er zu den namhaftesten Strecken im Rennkalender. Bernhard Russi hat den Zermattern gemäss Artikel in Zwischenzeit Vorschläge für eine neue Streckenführung der Abfahrt gemacht. Die vorgeschlagene Strecke ist rund drei Kilometer kürzer, als die einstige Abfahrt.

Die FIS weiss Bescheid und hat kommuniziert, wie sie sich Rennen in Zermatt vorstellt. «Die FIS hat uns schriftliche Vorschläge für zukünftige Weltcuprennen in Zermatt unterbreitet», sagt Franz Julen, OK-Chef der Zermatt-Rennen, beim «Blick». Die Vorschläge würden vor Ort mit den wichtigen Leistungspartnern analysiert. «Im Verlauf des Monats September wird die Destination entsprechend Position beziehen.» Es ist durchaus denkbar, dass das Rennen auf März/April angesetzt würde.

Odermatt findet Gefallen an Zermatt-Rennen im März

Ein Zermatt-Rennen im Frühjahr wäre ganz nach dem Gusto von Marco Odermatt. «Ich bin mir sicher, dass wir in Zermatt auch zum Saisonende in den Genuss von exzellenten und vor allem fairen Bedingungen kommen würden», so der 26-Jährige beim «Blick». Aufgrund der negativen Erfahrungen bei den Speed-Rennen in Saalbach und Andorra sei es naheliegend, die Wettkämpfe im März «in wesentlich höher gelegenen Gebieten» durchzuführen.

Zudem wäre ein Rennen auf der Gornergrat-Seite «allerbeste Werbung für den Skisport». Man hätte dort die schönere Schweizer-Seite des Matterhorns im Bild, ganz im Gegensatz zur Gran Becca.

