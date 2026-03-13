  1. Privatkunden
Rücktritt im Live-TV Niels Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben zu riskieren»

Tobias Benz

13.3.2026

Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereits, mit meinem Leben zu spielen»

Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereits, mit meinem Leben zu spielen»

Niels Hintermann gibt im Rahmen der Abfahrt von Courchevel vor laufender Kamera seinen Rücktritt bekannt.

13.03.2026

Der Schweizer Speed-Spezialist Niels Hintermann verzichtet auch in Courchevel auf den Start in der Abfahrt und erklärt nach dem Rennen im Interview mit SRF seinen Rücktritt.

,

Keystone-SDA, Tobias Benz

13.03.2026, 12:36

13.03.2026, 14:08

Zweimal in Folge verzichtete Niels Hintermann zuletzt auf einen Start im Ski-Weltcup. In Courchevel erklärt der Speed-Spezialist gegenüber SRF wieso: Der 30-Jährige beendet seine Karriere.

«Ich bin fertig mit Skifahren. Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben so zu riskieren, wie ich es müsste. Ich habe durch die Therapie ein zweites Leben geschenkt bekommen und damit möchte ich nicht herumspielen», sagt Hintermann, bei dem 2024 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden war.

Er sei nicht mehr bereit, Vollgas zu geben. Das habe er bereits in Garmisch gemerkt, ergänzt Hintermann. Am Start habe er jeweils Panickattacken gehabt. «Wir haben noch einmal alles probiert mit Hypnose und, und, und. Aber sobald ich an den Start hoch gehe, sagen mein Körper und mein Kopf nein. Der ganze Körper zittert, alles ist zu. Man hat diverse Szenarien im Kopf, die man nicht im Kopf haben will.»

Deshalb habe er sich nun dazu entschieden, seine Karriere als aktiver Skifahrer zu beenden. «Ich will zu meinen eigenen Bedingungen aufhören und nicht plötzlich in einem Netz zappeln. Es ist gut so wie es ist für mich. Ich kann mit einem sehr frohen Auge auf das Ganze zurückschauen», so Hintermann.

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Odermatt: «Kann man nicht hoch genug einstufen»

Die Gefahren der Speed-Disziplinen sind im Weltcup immer wieder sichtbar. In den vergangenen Jahren sorgten schwere Stürze von Spitzenfahrern wie Aleksander Kilde oder Cyprien Sarrazin für Aufsehen und verdeutlichten, wie hoch das Risiko in der Abfahrt ist.

Marco Odermatt folgt bei SRF direkt auf Hintermann im Interview und findet nur lobende Worte für seinen Teamkollegen: «Sein Comeback kann man nicht genug hoch einstufen. Er hat den Weg zurück an die Weltspitze noch einmal geschafft. Aber wenn der Kopf sagt, es ist genug, finde ich es sehr stark, wenn man das so einsehen kann.»

Das neugeschenkte Leben geniessen

Beim Entscheid zum Rücktritt spielte auch Hintermanns überstandene Lymphdrüsenkrebserkrankung eine entscheidende Rolle. Vor der Saison 2024/25 hatte ein Physiotherapeut bei ihm einen vergrösserten Lymphknoten bemerkt. Symptome hatte der Zürcher, der wenige Monate zuvor geheiratet hatte, keine verspürt. Dank der frühen Erkennung und der sofortigen Behandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung wurde ihm, wie er sagt, ein zweites Leben geschenkt. Dieses möchte er nun nicht mehr aufs Spiel setzen.

Zu Beginn der Saison hatte es Hintermann noch mehrheitlich geschafft, den Fokus auf die Rennen zu legen. Mit den Rängen 7 in Gröden und 6 beim Klassiker in Kitzbühel erfüllte er sogar die Olympianorm und wurde nach Bormio mitgenommen. Dort zog er bei der internen Ausscheidung gegenüber Stefan Rogentin jedoch den Kürzeren und blieb nach seinem 16. Platz in Peking 2022 ohne weiteren Olympia-Renneinsatz.

Abfahrt in Courchevel. Odermatt rast aufs Podest und gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup

Abfahrt in CourchevelOdermatt rast aufs Podest und gewinnt zum fünften Mal den Gesamtweltcup

Ein authentischer Sympathieträger

Insgesamt kann Hintermann auf eine schöne Karriere mit über 100 Weltcupstarts zurückblicken. Dabei feierte er drei Siege, wobei der Heimsieg in Wengen besonders hervorsticht. 2017 gewann er im Berner Oberland völlig überraschend die Kombination. Die beiden weiteren Siege holte er 2022 und 2024 in den Abfahrten von Kvitfjell. Vier weitere Podestplätze erreichte er als jeweils Dritter ebenfalls in der Königsdisziplin.

In Erinnerung bleibt Hintermann auch durch seine offene Art – er sagte stets frei heraus, was er denkt. Zuletzt in Bormio führte das dazu, dass er die Trainer offen kritisierte, ehe er sich für den Ausbruch entschuldigte. «Ich brenne für diesen Sport, manchmal vielleicht ein bisschen zu fest», erklärte er auf Instagram und verabschiedete sich mit den Worten: «Euer hitzköpfiger Niels.»

Nun beendet er auch seine Karriere, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dabei beweist Hintermann Stärke, indem er seine eigenen Grenzen bewusst wahrnimmt und klare Prioritäten setzt.

Beat Feuz bei «Lässer»: «Ich hätte es in Kauf genommen, mich nochmals zu verletzen»

Beat Feuz bei «Lässer»: «Ich hätte es in Kauf genommen, mich nochmals zu verletzen»

Beat Feuz blickt im Talk mit Claudia Lässer zurück auf seine eindrückliche Karriere, seine Verletzungen und die neugewonnene Zeit mit der Familie.

05.12.2025

