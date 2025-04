Niels Hintermann ist nach seiner Krebs-Diagnose wieder gesund und steht in St. Moritz erstmals wieder auf den Brettern. Hintermann und sein Coach ziehen eine positive Bilanz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Niels Hintermann hat in der vergangenen Woche im Engadin seine ersten Trainings auf der Piste absolviert.

Hintermann spricht davon, dass die Trainings «deutlich besser» funktioniert hätten, als geglaubt.

Auch Speed-Trainer Reto Nydegger ist positiv gestimmt. Hintermann habe rund zehn Abfahrtsläufe bestritten und sei dabei sehr solide Ski gefahren. Mehr anzeigen

Im vergangenen Oktober haben Ärzte bei Niels Hintermann Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Im Februar die frohe Botschaft: Hintermann ist geheilt. Rund sieben Wochen nach der Genesung steht der Zürcher Oberländer im Engadin wieder auf der Piste.

In der zweiten April-Woche absolvierte Hintermann in St. Moritz seine ersten Speed-Trainings. Mit Erfolg. «Zusammenfassend kann ich sagen, dass meine Rückkehr auf die Abfahrts- und Super-G-Ski deutlich besser funktioniert hat, als ich bei der Anreise ins Engadin geglaubt habe», sagt er beim «Blick». In puncto Kondition habe er jedoch noch «ordentliche Defizite».

Höhenlage macht Hintermann noch zu schaffen

Am ersten Trainingstag sei Hintermann ausschliesslich Gleitkurven gefahren, einen Tag später setzte er einen drauf und absolvierte «einige» Super-G-Läufe. Dennoch musste er einen Dämpfer hinnehmen: «In der Nacht musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ich mich nach der Chemotherapie noch etwas schwertue mit der Höhenlage.» Hintermann habe in der Nacht auf Mittwoch miserabel geschlafen und musste am darauffolgenden Morgen auf das geplante Abfahrts-Training verzichten.

Mit der Abfahrt wurde es später aber dann doch noch was. Sowohl Donnerstag als auch Freitag stand der dreimalige Sieger eines Weltcup-Rennens auf den Latten seiner Paradedisziplin. «Das hat richtig viel Spass gemacht», resümiert der 29-Jährige. Einzig vor der Panorama-Kurve hatte er grossen Respekt. Die Piste sei dort unruhig gewesen, dementsprechend habe er das Tempo an dieser Stelle reduziert.

Coach Nydegger spricht von kindlicher Freude

Neben Hintermann zieht auch Reto Nydegger positive Bilanz. Der Speed-Cheftrainer sei ursprünglich davon ausgegangen, dass Hintermann ausschliesslich Gleitkurven fahren werde. «Aber letztendlich hat er hier um die zehn Abfahrtläufe bestritten und ist dabei sehr solide Ski gefahren.»

Nydegger spricht von einer «kindlichen Freude», die er nach den ersten Trainingsläufen im Gesicht von Hintermann ablesen konnte. Er ist sich sicher: Das gelungene Comeback wird Hintermann bei den Trainings im Sommer antreiben.

Im kommenden September steht ein Abfahrts-Trainingslager in Südamerika auf dem Plan. Die Teilnahme nach dem gelungenen Ski-Comeback dürfte das nächste Ziel Hintermanns auf dem Weg zurück auf die Weltcup-Piste sein.

Bist du Team Ski oder Après-Ski? Nur Ski, Après-Ski nach Ski oder direkt in den Après-Ski? Die Geschmäcker sind verschieden - zumindest in Zermatt. 10.04.2025