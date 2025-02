Niels Hintermann am 9. Oktober 2024, als er seine Krebserkrankung öffentlich machte. Keystone

Rund vier Monate nach der schockierenden Diagnose hat Niels Hintermann den Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs vorerst gewonnen. Das verkündet der 29-jährige Zürcher am Samstagmorgen auf Instagram.

Keystone-SDA, sda SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Niels Hintermann hat seine Krebserkrankung geheilt.

Er hatte seine Erkrankung im Oktober öffentlich gemacht.

Wann er in den Ski-Weltcup zurückkehren wird, lässt der Zürcher Oberländer offen.

«Over and Out! So glücklich über den Befund: KREBSFREI», schrieb Hintermann und bedankte sich für die Unterstützung in den letzten Monaten. «Es waren nicht immer einfache Tage, aber natürlich bin ich überglücklich, dass diese Zeit nun vorbei ist und es wieder ein klares Ziel gibt, auch wenn der Weg zum Ziel noch nicht ganz klar ist.»

Hintermann hatte seine Erkrankung Anfang Oktober öffentlich gemacht, danach wurde der Lymphdrüsenkrebs mit Chemotherapie und Bestrahlungen behandelt. Wegen der guten Heilungschancen hatte sich der Bülacher schon damals optimistisch gezeigt, auch in Bezug auf eine Fortsetzung seiner Spitzensport-Karriere.

Wann der dreifache Weltcupsieger seine Rückkehr auf die Rennpisten plant, liess er in seinem Instagram-Post indes offen.