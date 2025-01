Die österreichische Speed-Spezialistin Nina Ortlieb bricht sich in Garmisch den Unterschenkel und muss sich zum 23. Mal einer Operation unterziehen. Keystone

Nina Ortlieb, die WM-Zweite in der Abfahrt, hat sich in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen erneut schwer verletzt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ist Nina Ortlieb schwer gestürzt.

Unmittelbar nach dem Sturz rief sie mit lauten Schreien Hilfe herbei.

Sie wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Die Diagnose: Unterschenkelbruch. Mehr anzeigen

Wie der Österreichische Skiverband mitteilte, erlitt die Vorarlbergerin bei ihrem Sturz auf der Kandahar einen Bruch des Unterschenkels im rechten Bein.

Die 28-jährige Speed-Spezialistin hatte sich nach einem Schien- und Wadenbeinbruch eben erst ein x-tes Mal zurückgekämpft. Nun steht ihr die 23. Operation bevor.