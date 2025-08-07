Noel von Grünigen tritt als Skirennfahrer zurück. Keystone

Noel von Grünigen zieht sich aus dem Skirennsport zurück. Der 30-jährige Berner Oberländer verkündet seinen Rücktritt auf Instagram.

«Das wars, eine wunderschöne Zeit geht zu Ende! Nach reiflicher Überlegung beende ich meine sportliche Karriere als Skirennfahrer», teilt von Grünigen seinen Followern mit. «Irgendwie bin ich nicht ganz so weit gekommen, wie ich mir als kleiner Junge gewünscht habe, aber doch viel weiter als ich dann zwischenzeitlich gedacht habe.»

Er sei sehr dankbar, dass er von ernsthaften Verletzungen verschont wurde. «Noch mehr als die Resultate bleibt für mich das Privileg in Erinnerung, ein Skirennfahrer gewesen zu sein und somit ein Teil einer ganzen Schweizer Skigeneration.» Für ihn bleibe es «eine unvergessliche Zeit, auf die ich schon jetzt mit viel Stolz zurückschauen kann, ich habe es richtig gern gemacht».

Der Slalom-Spezialist gehörte stets der zweiten Garde im Schweizer Team an. Den Durchbruch im Weltcup schaffte er nie. Als Bestergebnis weist der Sohn von Michael von Grünigen den 19. Rang im Slalom vor viereinhalb Jahren in Schladming aus. Weitere Weltcup-Punkte gab es für ihn noch in zwei weiteren Rennen.

