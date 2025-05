Sebastian Foss-Solevaag wurde 2021 Slalom-Weltmeister, Keystone

Der Ex-Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag hat seine aktive Karriere im alpinen Skisport beendet. Diesen Entscheid tut der 33-jährige Norweger per Instagram kund.

«Skifahren hat mich so viel gelehrt, aber jetzt ist es Zeit, etwas Neues zu unternehmen. Ich weiss noch nicht, was das sein wird, aber ich freue mich schon sehr darauf», schreibt Foss-Solevaag auf Instagram.

Seinen grössten Erfolg feierte Foss-Solevaag mit dem Gewinn von Slalom-Gold an der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo. Ein Jahr später holte er in Peking in seiner Spezialdisziplin zudem Olympia-Bronze.

