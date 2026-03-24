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Kommentar Dieses verpatzte Saisonfinale macht Odermatt noch grösser

Sandro Zappella

24.3.2026

Ausfall mit Startnummer 1: Hier entgleitet Odermatt die Riesen-Kugel

Ausfall mit Startnummer 1: Hier entgleitet Odermatt die Riesen-Kugel

24.03.2026

Marco Odermatt erlebt ein Weltcup-Finale zum Vergessen und verliert die Riesenslalom-Kugel noch an Lucas Pinheiro Braathen. Dass der Dominator für einmal Schwächen zeigt, macht seine Erfolge noch eindrücklicher.

Sandro Zappella

24.03.2026, 13:48

24.03.2026, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt erlebt beim Weltcup-Finale in Norwegen mit Rang 7 in der Abfahrt, Platz 19 im Super-G und einem Ausfall im Riesenslalom enttäuschende Tage.
  • Trotz 48 Punkten Vorsprung verpasst er durch den Ausfall die Riesenslalom-Kugel, die stattdessen an Braathen geht.
  • Die seltenen Rückschläge zeigen, wie hoch Odermatts eigener Standard ist und wie aussergewöhnlich konstant seine bisherigen Leistungen waren.
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Marco Odermatt erlebt in Norwegen ein Weltcup-Finale zum Vergessen. Der Ski-Überflieger wird in der Abfahrt nur Siebter – es ist sein einziges Resultat ausserhalb der Top 4 in diesem Winter. Der Super-G misslingt dem Nidwaldner dann komplett – Rang 19 ist eine riesige Enttäuschung. Im Interview nach dem Rennen sagt Odermatt bei SRF: «Ich bin so unglaublich schlecht gefahren.»

Richtig entscheidend wird es aber erst im letzten Rennen von Odermatts Saison. Im Riesenslalom ist der Kugelkampf nämlich noch nicht entschieden und der 28-Jährige hat die Chance, im dritten Winter in Serie vier Kristallkugeln zu gewinnen. Der Vorsprung auf Pinheiro Braathen in der Riesenslalom-Wertung beträgt 48 Punkte – ein Podestplatz reicht ihm also. Der Schweizer darf das Rennen mit Startnummer 1 eröffnen, kommt aber überhaupt nicht in den Rhythmus und scheidet aus. Braathen hingegen wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt das Rennen souverän.

Die Riesenslalom-Kugel geht damit zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht an den Schweizer Ski-Dominator. Es ist ein weiterer Rückschlag für Odermatt in dieser Saison. Das erste grosse Saisonziel, der Sieg in der Abfahrt von Kitzbühel hat er mit Rang 2 um sieben Hundertstel verpasst. Auch die Olympischen Spiele in Milano/Cortina verkamen trotz drei Medaillen zu einer leisen Enttäuschung, weil es nicht für Gold reichte. Odermatt stand für einmal im Schatten von Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen und Loïc Meillard (Gold, Silber, Bronze).

Erfolg wird erst im Misserfolg sichtbar

Dass eine Saison mit zwei kleinen Kristallkugeln und dem hochüberlegenen Gesamtweltcupsieg überhaupt als Enttäuschung wahrgenommen wird, zeigt, welchen Massstab Odermatt gesetzt hat. Die Erwartungen – von aussen und von ihm selbst – sind so hoch, dass alles unter einem Sieg bereits als Rückschlag gilt.

Erst im Misserfolg wird sichtbar, was Erfolg wirklich bedeutet. Und genau diese seltenen Rückschläge zeigen, was Odermatt in seiner Karriere geleistet hat: Er hat immer geliefert – mit einer Konstanz, die so selbstverständlich wirkte, dass man sie kaum noch wahrgenommen hat.

Auch in diesem Winter war Marco Odermatt der beste Skifahrer – daran ändert auch das Weltcup-Finale nichts. Vielleicht braucht es genau diese Momente, um das Bild zu vervollständigen. Um zu sehen, dass hinter der Konstanz, der Dominanz und den Siegen kein Roboter steht – sondern ein Mensch.

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