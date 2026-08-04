Marco Odermatt beherrscht nicht nur die Bodenwellen auf den Ski-Pisten. Er kommt offensichtlich auch gut mit Wellen im Wasser zurecht.

Ein bisschen Spass muss sein Odermatt bringt sich auf dem Surfbrett in Form

Bei Temperaturen nahe der 40-Grad-Grenze ist an Skifahren nicht zu denken. Die Vorbereitung auf die neue Ski-Saison, die in zweieinhalb Monaten startet, läuft bei Marco Odermatt dennoch auf Hochtouren.

In den sozialen Medien veröffentlicht der Weltcup-Dominator der letzten Jahre regelmässig Bilder, die ihn beim Trainieren im Fitnessstudio, auf dem Mountainbike oder beim Tennisspielen zeigen.

Gemeinsam mit seinen Ski-Kumpels Marco Kohler und Lenz Hächler gönnt sich Odi aber auch mal ein Trainingsprogramm der anderen Art: Auf Instagram ist der 28-Jährige auf dem Surfbrett zu sehen – und macht dabei wie so oft eine gute Falle.

Auch Riesenslalom-Youngster Hächler postete zuletzt Trainingsbilder mit Odermatt. Die Schweizer Ski-Stars bringen sich in Form, um in der kommenden Saison auf dem Schnee wieder anzugreifen. Der Startschuss fällt am 24. Oktober 2026 in Sölden.