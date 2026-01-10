  1. Privatkunden
König vom Chuenisbärgli Odermatt: «Da kommt keine WM, kein Olympia und kein Wengen heran»

Luca Betschart aus Adelboden

10.1.2026

Odermatt siegt zum fünften Mal in Folge am Chuenisbärgli

Odermatt siegt zum fünften Mal in Folge am Chuenisbärgli

Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Adelboden und knackt einen weiteren Rekord: Der Nidwaldner kann als erster Fahrer am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren.

10.01.2026

Nach seinem Rekordsieg am Chuenisbärgli schwärmt Marco Odermatt in den höchsten Tönen für das traditionelle Rennen in Adelboden – und windet auch den Organisatoren ein Kränzchen.

Luca Betschart aus Adelboden

10.01.2026, 16:53

10.01.2026, 16:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt weist seine Konkurrenten einmal mehr in die Schranken und gewinnt den Riesenslalom von Adelboden zum fünften Mal in Serie.
  • «Hier als Letzter im Ziel abschwingen und gewinnen zu dürfen, ist das Grösste», sagt der Nidwaldner und stuft das Rennen am Chuenisbärgli gar höher ein als ein WM- oder Olympiarennen.
  • Für die Organisatoren hat Odermatt nur lobende Worte und macht klar: «Wenn man die Präparation von den letzten Rennen gehabt hätte und dann wäre ein solcher Wettereinbruch gekommen, dann hätten wir heute kein Rennen gehabt.»
Mehr anzeigen

Marco Odermatt ist der König vom Chuenisbärgli! Als erster Skifahrer überhaupt gewinnt der Nidwaldner den Riesenslalom-Klassiker fünfmal in Folge und versetzt die zahlreichen Schweizer Fans in Adelboden in Ekstase. Doch auch Odermatt selbst erscheint nach dem Rennen euphorisiert zum Interview.  

«Diese Stimmung, diese Emotionen gibt es nur einmal im Jahr. Da kommt keine WM, kein Olympia und kein Wengen heran. Hier als Letzter im Ziel abschwingen und gewinnen zu dürfen, ist das Grösste», unterstreicht der 28-Jährige, der sich auch vom schlechten Wetter nicht bremsen lässt: «Wir sind ein Wintersport und wenn es schon einmal schneit, dann geniesse ich das eigentlich und schaue es als Challenge an.»

Rekordsieger in Adelboden. «Das ist mein Haus!» – Odermatts Zieleinfahrt und Jubelschrei im Video

Rekordsieger in Adelboden«Das ist mein Haus!» – Odermatts Zieleinfahrt und Jubelschrei im Video

Trotz Wetterpech ein «superfaires» Rennen

Aber nicht nur Odi, auch die Organisatoren trotzen dem Schneefall in den letzten Stunden und verdienen sich nur lobende Worte. «Die Piste war sensationell, so gleichmässig wie wir es selten haben», sagt Odermatt. «Man hat es heute wieder gesehen. Wenn in der Vorwoche eine solch gute Grundlage geschaffen wird, dann kann einem Rennen nichts passieren. Dann kann es hineinregnen, warm sein, winden oder schneien – und man hat noch immer ein superfaires und konstantes Rennen.»

Genau das müsse allerdings auch der Anspruch sein, findet Odermatt. Nur sei das nicht immer und überall so. «Wenn man die Präparation von den letzten Rennen gehabt hätte und dann wäre ein solcher Wettereinbruch gekommen, dann hätten wir heute kein Rennen gehabt», so der Weltcup-Dominator, der dank des fünften Adelboden-Triumphs in Serie nun bei 51 Weltcup-Siegen steht – und in der ewigen Rangliste auch den grossen Alberto Tomba hinter sich lässt.

Da gehen selbst dem Weltcup-Dominator die Erklärungen aus. «Ich weiss jeweils auch nicht so genau, wie ich das mache», sagt Odermatt und wendet sich an die Fans: «Ich hoffe, wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dass ihr dann immer noch so mitfiebert. Ich probiere es nächstes Jahr natürlich wieder. 

