Odermatt: «Das war wirklich mal wieder eine perfekte Abfahrt»

Der Urschrei von Marco Odermatt nach seiner Traum-Fahrt 21.12.2024

Marco Odermatt feiert in der Abfahrt in Gröden seinen 3. Sieg in der noch jungen Saison, seinen 40. insgesamt. Damit zieht er mit dem Schweizer Rekordhalter Pirmin Zurbriggen gleich. Dass ihm eine Top-Fahrt gelungen ist, realisiert Odermatt sofort.

Es ist Odermatts 40. Sieg im Weltcup. Damit zieht er mit dem Schweizer Rekordsieger Pirmin Zurbriggen gleich.

«Das war jetzt wirklich mal wieder eine perfekte Abfahrt. Besser geht es nicht», meint Odermatt im Interview nach dem Rennen. Mehr anzeigen

Der Gesamtweltcupsieger des vergangenen Winters präsentiert sich bereits wieder in einer herausragenden Form. Dank des Sieges in der Abfahrt in Gröden übernimmt er nicht nur die Spitze im Abfahrtsklassement, sondern auch jene in der Gesamtwertung.

Und der 27-Jährige schreibt ein neues Kapitel Ski-Geschichte. Mit seinem 40. Weltcupsieg zieht er mit dem Schweizer Rekordhalter Pirmin Zurbriggen gleich. Vor der Saison darauf angesprochen, ob er sich für Odermatt freuen würde, sollte dieser bald mit ihm gleichziehen, meinte Zurbriggen: «Auf jeden Fall. Es hiess immer, das sei nicht möglich, dass das ein Schweizer mal erreichen wird. Wenn er noch eine Zeit weiterfährt, wird das auf jeden Fall möglich sein.»

Diese Zeit ist nun bereits gekommen. Und am Sonntag könnte Odermatt mit einem Sieg in seiner Paradedisziplin, dem Riesenslalom, gar zum alleinigen Schweizer Rekordhalter aufsteigen. In den ersten beiden Riesenslaloms der Saison schied Odi zwar aus, meldete sich dann aber zuletzt in Val d'Isère eindrücklich zurück und fuhr einen seiner drei bisherigen Saisonsiege ein.

Dass ihm eine Topfahrt gelungen ist, merkt Odermatt sofort, anders lässt sich sein doppelter Urschrei nach der Zieleinfahrt nicht deuten. Und im Interview bei SRF bestätigt er den Eindruck: «Das war jetzt wirklich mal wieder eine perfekte Abfahrt. Besser geht es nicht.»

