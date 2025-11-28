  1. Privatkunden
Bitteres Aus im Riesenslalom Odermatt erklärt seinen Patzer: «Ich bin komischerweise nicht verärgert»

Luca Betschart

28.11.2025

Marco Odermatt scheidet beim Riesenslalom in Copper Mountain aus

Marco Odermatt scheidet beim Riesenslalom in Copper Mountain aus

28.11.2025

Marco Odermatt ist im ersten Riesenslalom-Lauf von Copper Mountain auf dem Weg zur klaren Bestzeit, als der Seriensieger wegrutscht und ausscheidet. Der Ärger im Zielraum hält sich aber in Grenzen. 

Luca Betschart

28.11.2025, 19:21

28.11.2025, 19:29

Nach zwei Siegen in den ersten zwei Saisonrennen wird Marco Odermatts Höhenflug im Riesenslalom von Copper Mountain abrupt gestoppt. Zwar beweist der Nidwaldner seine Klasse vom ersten Tor an, fährt der Konkurrenz davon und hat schon bei der zweiten Zwischenzeit einen grossen Vorsprung. 

Dann aber der Patzer: Odermatt rutscht bei einer Rechtskurve weg, kann sich nicht mehr retten und scheidet nach einem Innenski-Fehler aus. Das Kopfschütteln kurz danach lässt erahnen, dass der Ärger beim Dominator gross ist. 

«Ein klassischer Innen-Ski»

Im SRF-Interview im Zielraum sagt Odermatt dann aber: «Ich bin komischerweise nicht verärgert. Es waren strenge Tage mit der kleinen Grippe, gestern brauchte es viel Energie. Heute konnte ich mich nochmals pushen, aber ich bin weggerutscht und dann war es ein Durchatmen, dass ich nicht noch ein zweites Mal muss – auch wenn es ein bisschen blöd tönt.» 

Seinen Ausfall hat der Nidwaldner schnell analysiert. «Klassischer Innen-Ski, einmal mehr hier auf diesem Schnee – ist leider schon sehr oft passiert. Etwas schade, das passiert mir im Training eigentlich nie. Aber im Rennen will man Gas geben», erklärt Odermatt. Er habe kurz den Bodenkontakt verloren. «Ich hatte etwas zu viel Innenlage – dann ist es zu wenig.»

Der 28-Jährige richtet seinen Blick aber schnell nach vorne. «Jetzt gut erholen und in Beaver Creek wieder Vollgas», lautet Odermatts Devise. Da stehen am kommenden Wochenende eine Abfahrt, ein Super-G und erneut ein Riesenslalom auf dem Programm. 

Odermatt scheidet mit bester Zwischenzeit aus – Tumler auf Podestkurs

